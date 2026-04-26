9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

Bhooth Bangla Box Office Day 9: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के नौवें दिन भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 160 करोड़ के पार पहुंच गया है.

Bhooth Bangla Box Office: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात दर्शकों के मनोरंजन की आती है, तो उनका कोई सानी नहीं है. लंबे समय के बाद दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन के साथ उनकी वापसी फिल्म 'भूत बंगला' के रूप में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुनामी लेकर आई है. 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ इस कदर मजबूत की है कि महज 9 दिनों के भीतर इसने भारत में 100 करोड़ रुपये की शानदार कमाई का मील का पत्थर पार कर लिया है. करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जब अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी 'भूत बंगला' के साथ बड़े पर्दे पर लौटी, तो फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह था. दर्शकों के प्यार ने इसे साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बना दिया है.

9वें दिन छुआ 100 करोड़ का मील का पत्थर

सिनेमाघरों में 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई 'भूत बंगला' ने अपने दूसरे शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने नौवें दिन करीब 10.75 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 100.90 करोड़ रुपये तक पहुँच गया. यह अक्षय कुमार के करियर की एक और बड़ी हिट फिल्म साबित हो रही है, जिसने शुरुआती सुस्त रफ्तार के बाद वीकेंड पर जबरदस्त तेजी पकड़ी.

फिल्म का जादू केवल भारत तक ही सीमित नहीं है. विदेशों में भी 'भूत बंगला' को काफी पसंद किया जा रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 161.60 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. अकेले ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने अब तक 41.50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

'धुरंधर 2' और अन्य फिल्मों से मुकाबला

बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' का मुकाबला रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और हॉलीवुड की 'ली क्रोनिन'स द मम्मी' जैसी फिल्मों से है. जहां 'धुरंधर 2' अपने रिलीज के एक महीने बाद भी स्थिर बनी हुई है, वहीं अक्षय की फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. दूसरे शनिवार को 9,266 शोज के साथ फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भारी उछाल देखा गया.

शानदार स्टारकास्ट और हॉरर-कॉमेडी का तड़का

फिल्म की सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टारकास्ट का भी बड़ा हाथ है. अक्षय कुमार के साथ राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल और असरानी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का बेहतरीन तालमेल बिठाया है. दर्शकों को प्रियदर्शन स्टाइल की कॉमेडी और सुपरनैचुरल थ्रिल का मिक्स काफी पसंद आ रहा है.

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