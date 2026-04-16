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Bhooth Bangla के बाद कब होगी राजू, श्याम और बाबू भैया की वापसी? अक्षय कुमार ने Hera Pheri 3 पर दी लेटेस्ट जानकारी

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Bhooth Bangla के बाद कब होगी राजू, श्याम और बाबू भैया की वापसी? अक्षय कुमार ने Hera Pheri 3 पर दी लेटेस्ट जानकारी

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी सबसे चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी 3' को लेकर एक ऐसा अपडेट दिया है, जिसने फैंस को चौका दिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 16, 2026, 03:31 PM IST

Bhooth Bangla के बाद कब होगी राजू, श्याम और बाबू भैया की वापसी? अक्षय कुमार ने Hera Pheri 3 पर दी लेटेस्ट जानकारी
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बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपनी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं.फैंस प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं. इसी उत्साह के बीच, फैंस की नजरें 'हेरा फेरी 3' पर भी टिकी थीं, जिस पर अक्षय कुमार ने स्थिति साफ कर दी है. अक्षय कुमार ने हालिया लाइव सेशन में स्पष्ट किया कि 'हेरा फेरी 3' को लेकर अभी क्या अपडेट है. चलिए हम आपको आगे इस बारे में बताते हैं. 

इंस्टाग्राम लाइव पर खुलासा

बुधवार को अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन रखा. इस दौरान दुनिया भर के फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 'हेरा फेरी 3' को लेकर हुई. जब एक यूजर ने फिल्म की प्रोग्रेस के बारे में पूछा, तो अक्षय ने मुस्कराते हुए कहा, "मुझे पता था कि 'हेरा फेरी 3' को लेकर सवाल जरूर आएगा. लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि फिलहाल इस फिल्म पर कोई अपडेट नहीं है."

अधर में लटका है 'राजू' का इंतजार

अक्षय के इस बयान से साफ हो गया है कि फिल्म अभी भी ठंडे बस्ते में है. पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि फिल्म की कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन अक्षय की हालिया टिप्पणी बताती है कि अभी 'बाबू भैया', 'राजू' और 'श्याम' की तिकड़ी को पर्दे पर वापस देखने के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना होगा.

अक्षय कुमार के अन्य प्रोजेक्ट्स

भले ही 'हेरा फेरी 3' फिलहाल रुकी हुई हो, लेकिन अक्षय कुमार के पास फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है. 'भूत बंगला' के बाद वे कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं:
वेलकम टू द जंगल: इस फिल्म की शूटिंग और कास्ट को लेकर काफी चर्चा है.
जॉली एलएलबी 3: अरशद वारसी के साथ उनकी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म का फैंस को इंतजार है.
हैवान: एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट जिस पर काम चल रहा है.
भागम भाग 2: इस कल्ट फिल्म के सीक्वल की खबरें भी सोशल मीडिया पर अक्सर तैरती रहती हैं.
फिलहाल, अक्षय का पूरा ध्यान 'भूत बंगला' पर केंद्रित है. 'हेरा फेरी 3' के फैंस के लिए संदेश यही है कि फिल्म के आधिकारिक ऐलान के लिए अभी धैर्य बनाए रखना होगा.

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