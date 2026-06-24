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'हॉलीवुड से भी दमदार है भोजपुरी फिल्म', क्या बॉलीवुड छोड़ देंगे अक्षय कुमार? अक्षरा संग ‘घिस घिस घिस’ कर फिदा हुए एक्टर

अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' इवेंट में भोजपुरी सिनेमा को हॉलीवुड से बेहतर बताया. साथ ही, परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' पर चुप्पी तोड़ते हुए फैंस को बड़ी खुशखबरी दी.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 24, 2026, 04:04 PM IST

'हॉलीवुड से भी दमदार है भोजपुरी फिल्म', क्या बॉलीवुड छोड़ देंगे अक्षय कुमार? अक्षरा संग ‘घिस घिस घिस’ कर फिदा हुए एक्टर

Image Credit: AI

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बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी बड़ी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर चर्चाओं में हैं. हाल ही में फिल्म के एक गाने के भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के साथ मौजूद अक्षय कुमार ने भोजपुरी सिनेमा की खुलकर तारीफ की और उसे हॉलीवुड से भी बेहतर करार दिया.

क्या भोजपुरी फिल्मों में नजर आएंगे अक्षय?

इवेंट के दौरान फिल्म के एक भोजपुरी ट्रैक पर चर्चा करते हुए, जिसमें जैकलीन फर्नांडीज एक लाइन बोलती हैं कि 'भोजपुरी इज बेटर देन हॉलीवुड', अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे? इस पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए सकारात्मक जवाब दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अक्षय ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मैं वास्तव में मानता हूं कि भोजपुरी सिनेमा हॉलीवुड से कहीं ज्यादा दमदार है. मैंने खुद ये लाइन गाने में शामिल करवाई है, क्योंकि हॉलीवुड वाले हमारे संगीत के जादू को समझ ही नहीं सकते. उनके पास ऐसा नशा और एनर्जी कभी नहीं रहती." 

क्या बॉलीवुड छोड़ देंगे खिलाड़ी कुमार?

अक्षय ने भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा की विविधता पर गर्व जताते हुए कहा कि हमें अपनी कला पर नाज होना चाहिए. इवेंट में अक्षय का यह बयान काफी वायरल हो रहा है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि खिलाड़ी कुमार जल्द ही भोजपुरी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरते नजर आ सकते हैं. हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अक्षय कुमार बॉलीवुड को छोड़ने वाले हैं.

30 एक्टर्स वाली धमाकेदार फिल्म

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म के बारे में बात करते हुए अक्षय ने फिल्म की विशाल स्टारकास्ट का जिक्र किया. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' सिर्फ तीन किरदारों के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन 'वेलकम टू द जंगल' में तो 30 से ज्यादा कलाकार हैं. ऐसे में, फिल्म का मनोरंजन स्तर कितना ऊंचा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं.

परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' पर तोड़ी चुप्पी

इवेंट का एक और मुख्य आकर्षण अनुभवी अभिनेता परेश रावल रहे. लंबे समय से 'हेरा फेरी 3' को लेकर उड़ रही अफवाहों और उनके फिल्म छोड़ने की खबरों पर उन्होंने विराम लगा दिया. मुस्कुराते हुए परेश रावल ने साफ कर दिया कि जब तक वे और उनकी टीम इस दुनिया में हैं, 'हेरा फेरी' का सफर चलता रहेगा. उनके इस बयान ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है और अब बाबू भैया की वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

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