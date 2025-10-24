बिहार की संस्कृति और आस्था को समर्पित फिल्म, Waves OTT पर आज से होगा “छठ” का वर्ल्डवाइड प्रीमियर

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत
असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर
IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू
हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम
एंटरटेनमेंट
Bhojpuri Chhath Film Worldwide Premiere: प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आज यानी 24 अक्टूबर से बहुप्रतीक्षित फिल्म “छठ” का एक्सक्लूसिव वर्ल्डवाइड प्रीमियर होने जा रहा है. यह फिल्म बिहार की संस्कृति, आस्था और जीवन मूल्यों को समर्पित एक भावनात्मक सिनेमाई अनुभव है.
Bhojpuri Chhath Film Worldwide Premiere: प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आज यानी 24 अक्टूबर से बहुप्रतीक्षित फिल्म “छठ” का एक्सक्लूसिव वर्ल्डवाइड प्रीमियर होने जा रहा है. यह फिल्म बिहार की संस्कृति, आस्था और जीवन मूल्यों को समर्पित एक भावनात्मक सिनेमाई अनुभव है.राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नितिन नीरा चंद्रा द्वारा निर्देशित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एवं निर्माता नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित “छठ” फिल्म बिहार की मिट्टी, लोगों और उनकी परंपराओं को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है. फिल्म भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक छठ पूजा की भक्ति, अनुशासन और पवित्रता को खूबसूरती से दर्शाती है.
फिल्म की निर्माता नीतू चंद्रा कहा कि छठ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर बिहारी के दिल की भावना है. यह हमारी पहचान, हमारी आस्था और हमारी जड़ों से जुड़ाव की कहानी है. इस फिल्म के ज़रिए हम चाहते हैं कि दुनिया बिहार की संस्कृति, सादगी और शक्ति को महसूस करे. हमें खुशी है कि वेव्स ओटीटी इस फिल्म को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा रहा है.
वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि छठ हमें याद दिलाती है कि भारत की सबसे सशक्त कहानियां उसकी मिट्टी से जन्म लेती हैं. यह फिल्म हमारी सांस्कृतिक गहराई और भावनात्मक समृद्धि को उजागर करती है. वेव्स ओटीटी के माध्यम से हम देश की ऐसी कहानियों को वह मंच दे रहे हैं, जिसकी वे सच्चे अर्थों में हकदार हैं.
आप 24 अक्टूबर से वेव्स ओटीटी पर देख सकते हैं छठ. आप इस फिल्म को देखते हुए महसूस करेंगे आस्था, संस्कृति और सिनेमा का अनोखा संगम, जो बिहार की आत्मा से जुड़ी एक प्रेरक कहानी को जीवंत करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से