200 करोड़ का लालच और करोड़ों की चपत! जानें कैसे भोजपुरी एक्ट्रेस ने व्यापारी को बनाया अपनी ठगी का शिकार

Bhojpuri Actress Akanksha Awasthi Fraud Case: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी और उनके पति अभिषेक पर 200 करोड़ के ब्याज-मुक्त लोन का झांसा देकर एक व्यापारी से 11.5 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है.

Bhojpuri Actress Akanksha Awasthi Fraud Case: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विकेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान एक बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. दोनों पर एक व्यापारी से 11.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है.

200 करोड़ का झांसा और निवेश का जाल

शिकायतकर्ता व्यापारी हितेश कांतिलाल अजमेरा के अनुसार, आकांक्षा और उनके पति ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री का प्रभावशाली व्यक्ति बताया. उन्होंने अंधेरी में एक भव्य फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होने का दावा किया. अभिनेत्री ने व्यापारी को झांसा दिया कि अगर वह निवेश करते हैं, तो उन्हें स्टूडियो में हिस्सेदारी के साथ-साथ 200 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त लोन भी दिलवाया जाएगा.

बेतिया के गोदाम में '300 करोड़ कैश' की झूठी कहानी

ठगी की इस साजिश को पुख्ता करने के लिए अभिनेत्री के पति ने एक अजीबोगरीब कहानी रची. उन्होंने व्यापारी को बताया कि बिहार के बेतिया स्थित एक गोदाम में 300 करोड़ रुपये नकद रखे हैं, जो कानूनी अड़चनों की वजह से फंसे हुए हैं. उन्होंने वादा किया कि निवेश मिलने के महज 4 दिनों के भीतर वे 200 करोड़ रुपये लौटा देंगे. खुद आकांक्षा अवस्थी ने भी व्यापारी को भरोसे में लेकर इस बात की पुष्टि की.

करोड़ों का ट्रांजैक्शन और पटना दौरा

विश्वास में आकर व्यापारी ने मार्च से जुलाई 2024 के बीच अभिनेत्री और उनके सहयोगियों के विभिन्न बैंक खातों में कुल 11.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. व्यापारी को पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए आरोपी उसे पटना ले गए और कथित गोदाम से संबंधित फर्जी दस्तावेज भी दिखाए.

इस कहानी में नाटकीय मोड़ तब आया जब 5 जुलाई 2024 को बेतिया जाते समय रास्ते में अभिषेक कुमार मिठाई खरीदने के बहाने कार से उतरे और फिर कभी वापस नहीं लौटे. इसके तुरंत बाद अभिनेत्री और उनके पति, दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए और वे लापता हो गए.

FIR में देरी की वजह

व्यापारी हितेश कांतिलाल ने बताया कि इस बड़ी धोखाधड़ी के बाद वे भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव में चले गए थे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई. इसी कारण वे तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सके. आखिरकार, 28 जनवरी 2026 को उन्होंने हिम्मत जुटाकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने आकांक्षा अवस्थी, उनके पति और साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी (Section 420), आपराधिक साजिश और विश्वासघात की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस बैंक खातों और आरोपियों की लोकेशन की जांच कर रही है. अभी तक इस मामले पर अभिनेत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

