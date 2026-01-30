200 करोड़ का लालच और करोड़ों की चपत! जानें कैसे भोजपुरी एक्ट्रेस ने व्यापारी को बनाया अपनी ठगी का शिकार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, प्रशासन ने हमसे बदसलूकी की- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी- अविमुक्तेश्वरानंद, वो हमें हिंदू होने का प्रमाण दें- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं-अविमुक्तेश्वरानंद, हिंदू होने की शर्त है गो हत्या पर रोक-अविमुक्तेश्वरानंद, 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें-अविमुक्तेश्वरानंद, माघ मेले में साधु-संतों का अपमान-अविमुक्तेश्वरानंद, CM गो माता को राज्य माता घोषित करें-शंकराचार्य | उज्जैन में हिंदू धर्म स्थलों से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू धर्म स्थलों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, 12 ज्योतिर्लिंग में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद हो रहा है- VHP, आना है तो धर्म परिवर्तन के बाद आएं- VHP | पेचकस से गोदकर 11 साल के बच्चे की हत्या, दिल्ली- शास्त्री पार्क में मासूम की हत्या, सौतेले पिता पर बच्चे की हत्या का आरोप
एंटरटेनमेंट
Bhojpuri Actress Akanksha Awasthi Fraud Case: भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी और उनके पति अभिषेक पर 200 करोड़ के ब्याज-मुक्त लोन का झांसा देकर एक व्यापारी से 11.5 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है.
Bhojpuri Actress Akanksha Awasthi Fraud Case: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विकेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान एक बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. दोनों पर एक व्यापारी से 11.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है.
शिकायतकर्ता व्यापारी हितेश कांतिलाल अजमेरा के अनुसार, आकांक्षा और उनके पति ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री का प्रभावशाली व्यक्ति बताया. उन्होंने अंधेरी में एक भव्य फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होने का दावा किया. अभिनेत्री ने व्यापारी को झांसा दिया कि अगर वह निवेश करते हैं, तो उन्हें स्टूडियो में हिस्सेदारी के साथ-साथ 200 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त लोन भी दिलवाया जाएगा.
ठगी की इस साजिश को पुख्ता करने के लिए अभिनेत्री के पति ने एक अजीबोगरीब कहानी रची. उन्होंने व्यापारी को बताया कि बिहार के बेतिया स्थित एक गोदाम में 300 करोड़ रुपये नकद रखे हैं, जो कानूनी अड़चनों की वजह से फंसे हुए हैं. उन्होंने वादा किया कि निवेश मिलने के महज 4 दिनों के भीतर वे 200 करोड़ रुपये लौटा देंगे. खुद आकांक्षा अवस्थी ने भी व्यापारी को भरोसे में लेकर इस बात की पुष्टि की.
विश्वास में आकर व्यापारी ने मार्च से जुलाई 2024 के बीच अभिनेत्री और उनके सहयोगियों के विभिन्न बैंक खातों में कुल 11.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. व्यापारी को पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए आरोपी उसे पटना ले गए और कथित गोदाम से संबंधित फर्जी दस्तावेज भी दिखाए.
इस कहानी में नाटकीय मोड़ तब आया जब 5 जुलाई 2024 को बेतिया जाते समय रास्ते में अभिषेक कुमार मिठाई खरीदने के बहाने कार से उतरे और फिर कभी वापस नहीं लौटे. इसके तुरंत बाद अभिनेत्री और उनके पति, दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए और वे लापता हो गए.
व्यापारी हितेश कांतिलाल ने बताया कि इस बड़ी धोखाधड़ी के बाद वे भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव में चले गए थे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई. इसी कारण वे तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सके. आखिरकार, 28 जनवरी 2026 को उन्होंने हिम्मत जुटाकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने आकांक्षा अवस्थी, उनके पति और साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी (Section 420), आपराधिक साजिश और विश्वासघात की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस बैंक खातों और आरोपियों की लोकेशन की जांच कर रही है. अभी तक इस मामले पर अभिनेत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से