दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं. भारती ने एक बेटे को जन्म दिया है. उनके बड़े बेटे 'गोला' को अब छोटा भाई मिल गया है.

टेलीविजन जगत की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया, के घर खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी है. कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक नन्हे राजकुमार का स्वागत किया है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है और प्रशंसक अपनी पसंदीदा 'लल्ली' को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.

परिवार हुआ पूरा

भारती और हर्ष का पहले से ही एक बेटा है जिसका नाम लक्ष्य है, जिसे प्यार से सब 'गोला' बुलाते हैं. गोला अपनी क्यूटनेस के कारण सोशल मीडिया पर पहले से ही एक बड़ा स्टार है. अब गोला के साथ खेलने के लिए उसका छोटा भाई भी आ गया है, जिससे लिंबाचिया परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई हैं.

भारती सिंह आखिरी समय तक रहीं एक्टिव

भारती सिंह की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम से दूरी नहीं बनाई. वह लगातार रियलिटी शोज की शूटिंग और अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए फैंस से जुड़ी रहीं. उन्होंने मिसाल पेश की है कि गर्भावस्था के दौरान भी एक महिला अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितनी मजबूती से संभाल सकती है.

भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर किया पहला पोस्ट

भारती सिंह ने दूसरे बेबी को जन्म देने के बाद इंस्टाग्राम पर पहली बार एक स्टोरी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की तस्वीर लगाई है. साथ में प्रणाम करते हुए इमोजी भी अटैच किया है. इस तरह कॉमेडी क्वीन भारती ने गणपति बप्पा को शुक्रिया कहा है.

सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता

हर्ष और भारती ने एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने प्रशंसकों को यह खुशखबरी दी. खबर मिलते ही इंडस्ट्री के उनके दोस्तों जैसे कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक और जैस्मीन भसीन ने कपल को प्यार और आशीर्वाद भेजा है. फैंस अब बेसब्री से नन्हे मेहमान की पहली तस्वीर और उसके नाम का इंतजार कर रहे हैं.

भारती सिंह ने हमेशा अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाया है, और आज उनके जीवन का यह सबसे खुशी भरा पल उनके प्रशंसकों के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं है. हमारी ओर से भी भारती, हर्ष और बड़े भाई गोला को बहुत-बहुत बधाई!