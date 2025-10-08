Add DNA as a Preferred Source
Home

एंटरटेनमेंट

Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी

Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा कर दी है. उन्होंने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पहाड़ों के बीच की खूबसूरत फोटो शेयर की, जिसके बाद फैंस उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 08, 2025, 06:43 AM IST

Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी
    Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन और टीवी जगत की स्टार भारती सिंह ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर एक बड़ी खुशखबरी दी है. भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर एक बार फिर बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. भारती ने खुद एक पोस्ट शेयर करके अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी की जानकारी दी है. भारती का ये दिल छू लेने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

    भारती ने खास अंदाज में किया ऐलान

    दूसरी बार मां बनने जा रही भारती सिंह ने पहाड़ों के बीच की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर कर अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है. पोस्ट का कैप्शन: अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए भारती ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सीधे लिखा, "हम फिर से प्रेग्नेंट हैं."

    शेयर की गई इस फोटो में हर्ष, भारती सिंह के बेबी बंप को प्यार से पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरों पर दोबारा पेरेंट्स बनने की खुशी साफ झलक रही है. भारती सिंह पेस्टल पिंक और येलो टॉप के साथ सफेद ट्राउजर में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जबकि हर्ष उनके पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं. भारती का ये दिल छू लेने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

    'गोला' को मिलेगा छोटा भाई या बहन

    भारती सिंह दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. इससे पहले, कपल ने 3 अप्रैल 2022 को अपने पहले बेटे का स्वागत किया था. कपल ने अपने बेटे का नाम 'लक्ष्य' रखा है, जिसे वे प्यार से 'गोला' कहकर बुलाते हैं. भारती और हर्ष अक्सर अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर अपनी निजी ज़िंदगी के प्यारे क्लिप्स फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. उनका खुशमिजाज और सादगी भरा अंदाज़ हमेशा फैंस का दिल जीत लेता है.

    यह भी पढ़ें- बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

    फैंस और सेलेब्स ने दी ढेर सारी बधाई

    भारती और हर्ष के इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आते ही बधाईयों का तांता लग गया. फैंस से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज तक हर कोई इस कपल को शुभकामनाएं दे रहा है. अभिनेत्री प्रियंका सेनापति ने दिल वाले इमोजी शेयर किए. एक यूज़र ने कमेंट किया, "बधाई हो मैडम, आपके लिए बहुत खुश हूं!" कई फैंस ने इस जोड़ी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 'सबसे प्यारी और सच्ची जोड़ी' बताया. भारती सिंह की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर ने उनके फैंस के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ा दी है.

    ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

