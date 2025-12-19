FacebookTwitterYoutubeInstagram
जम्मू-कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों को लेकर तलाशी अभियान, पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का अलर्ट जारी | दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान- दिल्ली का प्रदूषण कोई मौसमी मुद्दा नहीं

एंटरटेनमेंट

Bharti Singh Second Baby: कॉमेडियन भारती सिंह के घर दूसरी बार गूंजी किलकारी, घर आया गोला का छोटा भाई

Bharti Singh and Harsh Limbachiyaa: कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं. भारती ने एक बेटे को जन्म दिया है. उनके बड़े बेटे 'गोला' को अब छोटा मिल गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 19, 2025, 12:46 PM IST

Bharti Singh Second Baby: कॉमेडियन भारती सिंह के घर दूसरी बार गूंजी किलकारी, घर आया गोला का छोटा भाई
मनोरंजन जगत की मशहूर जोड़ी भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. कॉमेडी क्वीन भारती सिंह दूसरी बार माँ बन गई हैं. उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और सेलिब्रिटी दोस्तों की ओर से बधाईयों का तांता लग गया है.

परिवार में खुशियों का माहौल

भारती और हर्ष पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं, जिसका नाम लक्ष्य है. गोला अपनी क्यूटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर पहले से ही स्टार है. अब गोला को खेलने के लिए एक छोटा भाई मिल गया है. भारती ने अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान काम से ब्रेक नहीं लिया था और वह अपने व्लॉग्स के जरिए लगातार फैंस को अपडेट दे रही थीं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

हर्ष और भारती ने एक खास पोस्ट के जरिए इस सुखद समाचार को अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया. फैंस इस बात से बेहद खुश हैं कि भारती के घर में एक और "नन्हा गोला" आ गया है. कई सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में कपल को उनके दूसरे बच्चे के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दी हैं.

प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम जारी रखा

भारती सिंह अपनी मेहनत और जज्बे के लिए जानी जाती हैं. अपनी पहली प्रेग्नेंसी की तरह इस बार भी उन्होंने आखिरी समय तक शूटिंग जारी रखी. वह अक्सर कहती रही हैं कि काम करना उन्हें ऊर्जा देता है. उनके फैंस उनके इस निडर और हंसमुख अंदाज के कायल हैं.

