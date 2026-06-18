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PHOTOS: भारती सिंह ने खरीदा करोड़ों का आलीशान स्टूडियो, पति हर्ष और गोला-काजू संग गृहप्रवेश की तस्वीरें वायरल, आप भी देखें

Bharti Singh New Studio: कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने करोड़ों का आलीशान स्टूडियो खरीदा है. पति हर्ष और बेटों लक्ष्य-यशवीर के साथ गृहप्रवेश करते हुए भारती बेहद भावुक नजर आईं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 18, 2026, 10:16 AM IST

PHOTOS: भारती सिंह ने खरीदा करोड़ों का आलीशान स्टूडियो, पति हर्ष और गोला-काजू संग गृहप्रवेश की तस्वीरें वायरल, आप भी देखें

Image Credit: AI, Celebrity Vlog

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Bharti Singh New Studio: टेलीविजन की मशहूर 'कॉमेडी क्वीन' भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. अपनी कड़ी मेहनत और शानदार टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाले इस कपल ने अब अपने सपनों के आशियाने की सूची में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. भारती और हर्ष ने हाल ही में करोड़ों रुपये का एक आलीशान नया स्टूडियो खरीदा है.

भावुक पल के साथ हुई नई शुरुआत

Bharti singh studio griha pravesh

इस नए स्टूडियो की ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर भारती ने अपने फैंस के साथ गृहप्रवेश की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं. इस खास अवसर पर भारती का पूरा परिवार- पति हर्ष लिंबाचिया और उनके दोनों बेटे लक्ष्य (गोला) और यशवीर (काजू) साथ मौजूद थे. पूजा-पाठ की रस्मों के दौरान भारती बेहद भावुक नजर आईं.

Bharti Singh Griha pravesh

भारती ने अपने व्लॉग के जरिए फैंस को स्टूडियो का टूर कराया और इस सफलता का श्रेय अपने फैंस के प्यार और आशीर्वाद को दिया. उन्होंने कहा, "दोस्तों, आपका प्यार और दुआएं ही हैं जिनकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं." वीडियो में देखा जा सकता है कि हर्ष ने नारियल फोड़कर स्टूडियो का शुभारंभ किया, जबकि भारती ने कलश पर नारियल रखकर विधि-विधान के साथ प्रवेश किया.

सफलता की मिसाल हैं भारती-हर्ष

Bharti singh griha pravesh video

3 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंधने वाले भारती और हर्ष आज टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. आज वे न केवल प्रोफेशनल रूप से सफल हैं, बल्कि दो प्यारे बच्चों के माता-पिता के रूप में एक खुशहाल निजी जीवन भी जी रहे हैं.
भारती की इस बड़ी कामयाबी को देखकर उनके फैंस बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि भारती की मेहनत उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो छोटे शहरों से निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं.

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