सही पकड़े हैं! इस दिन OTT पर दस्तक देगी Bhabhiji Ghar Par Hain, जानें किस प्लेटफॉर्म पर दिखेगा विभूति-तिवारी जी का फन

Bhabhi Ji Ghar Par Hai Movie OTT Release Date: सिनेमाघरों में फ्लॉप होने के बाद 'भाभी जी घर पर है: फन ऑन द रन' अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है. यह कॉमेडी फिल्म 3 अप्रैल से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.

Bhabhi Ji Ghar Par Hai Movie OTT: पिछले 11 सालों से दर्शकों को हंसाने वाला एंड टीवी का मशहूर शो 'भाभी जी घर पर है' भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल कॉमेडी शोज में से एक है. इस शो की अपार लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने इसे बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया और फिल्म बनाई 'भाभी जी घर पर है: फन ऑन द रन'. हालांकि, सिनेमाघरों में यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही, लेकिन अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए तैयार है.

बॉक्स ऑफिस पर रहा ठंडा रिस्पॉन्स

Zee Cinema और Edit II द्वारा निर्मित इस फिल्म को 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म में टीवी शो के मूल कलाकारों के साथ-साथ भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता रवि किशन व दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जैसे बड़े नाम भी शामिल थे. बावजूद इसके, कहानी और प्रस्तुति में कमी के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

ओटीटी रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म

थिएटर में खास कमाल न दिखा पाने के बाद, अब मेकर्स को उम्मीद है कि ओटीटी पर इसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 'भाभी जी घर पर है: फन ऑन द रन' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है. ZEE5 ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- "मॉडर्न कॉलोनी की पलटन निकल पड़ी है, करने fun on the run... सही पकड़े हैं!". यह फिल्म 3 अप्रैल 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.

शो की विरासत और स्पिन-ऑफ

साल 2015 में शुरू हुआ यह शो आज भी घर-घर में मशहूर है. इसकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में इसका स्पिन-ऑफ 'हप्पू की उलटन पलटन' भी लॉन्च किया गया था, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. अब देखना यह है कि जो जादू यह टीम छोटे पर्दे पर दिखाती रही है, क्या ओटीटी के दर्शक भी उसे वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं.

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