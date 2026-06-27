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OTT Crime Thriller: 'केतन-सिया' केस जैसी 5 फिल्में, जिनमें पत्नियों ने रची पति की मौत की खौफनाक साजिश

केतन अग्रवाल मर्डर केस जैसी खौफनाक साजिश आपको OTT पर देखने को मिल जाएगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये 6 फिल्में प्यार, धोखा और हत्या की उन अनकही कहानियों को दिखाती हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 27, 2026, 12:09 PM IST

OTT Crime Thriller: 'केतन-सिया' केस जैसी 5 फिल्में, जिनमें पत्नियों ने रची पति की मौत की खौफनाक साजिश

Image Credit: AI

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पुणे के लोहागढ़ किले में हुए 'केतन अग्रवाल मर्डर केस' ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. एक मंगेतर द्वारा रची गई साजिश की यह सच्चाई जब सामने आई, तो लोगों को एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे करीबी रिश्ता ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. फिल्मों की दुनिया में भी ऐसी कई कहानियां हैं, जो इसी तरह के 'इश्क, धोखा और कत्ल' के इर्द-गिर्द घूमती हैं.
यदि आप क्राइम और सस्पेंस ड्रामा के शौकीन हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये 6 फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए-

कर्ज (Karz) - ZEE5

1980 की यह क्लासिक फिल्म पुनर्जन्म और प्रतिशोध की मिसाल है. इसमें कामिनी नाम की एक लालची महिला अपने पति रवि वर्मा की हत्या कर उसकी संपत्ति हथियाने की साजिश रचती है.

हसीन दिलरुबा (Haseen Dilruba) - Netflix

प्यार, वासना और धोखे का मिश्रण, यह फिल्म दिखाती है कि एक साधारण सी दिखने वाली शादी कैसे खूनी मोड़ ले लेती है. इसका क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा.

गॉन गर्ल (Gone Girl) - JioHotstar

एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसमें एक पत्नी अपनी गुमशुदगी का नाटक रचकर अपने पति को फंसाने की मास्टरमाइंड साजिश तैयार करती है. यह फिल्म सस्पेंस का बेहतरीन उदाहरण है.

अंधाधुन (Andhadhun) - JioHotstar

श्रीराम राघवन की इस क्राइम थ्रिलर में तब्बू का किरदार 'सिमी' अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का खौफनाक खेल रचती है. यह फिल्म सस्पेंस से भरपूर है.

मर्डर (Murder) - Amazon Prime Video

शादीशुदा जिंदगी में पनपे एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और उसके बाद हुए अनचाहे कत्ल की यह कहानी प्यार और अपराध की एक डार्क साइड को बखूबी पेश करती है.

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