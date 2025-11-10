FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Dharmendra से पहले Hema Malini का इस एक्टर से था 'Affair', इसलिए बसते-बसते रह गया था घर...

धर्मेंद्र की बीमारी के बाद हेमा मालिनी ट्रेंड में हैं. ऐसे में बता दें कि धर्मेंद्र से पहले हेमा, संजीव कुमार से रिश्ते में थीं. संजीव ने हेमा मालिनी से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वह चाहते थे कि हेमा मालिनी हाउस वाइफ बनी रहें जबकि वह इंडस्ट्री में बने रहना चाहती थीं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 10, 2025, 10:29 PM IST

Dharmendra से पहले Hema Malini का इस एक्टर से था 'Affair', इसलिए बसते-बसते रह गया था घर...
बॉलीवुड के लेजेंड्री एक्टर्स में शुमार Dharmendra बीमार हैं. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Dharmendra Health Updates जो डॉक्टर्स ने दिए हैं उसके अनुसार एक्टर को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था जिसके चलते उन्हें अस्पातल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. धर्मेंद्र का अस्पताल में भर्ती होना भर था. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर बॉलीवुड एक्ट्रेस Hema Malini ट्रेंड हो रही हैं.  धर्मेंद्र की बीमारी पर हेमा का ट्रेंड करना इसलिए भी बहुत ज्यादा हैरान नहीं करता क्योंकि हेमा, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. 

क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है इसलिए हमारे लिए भी एक किस्से का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. धर्मेंद्र से बेहद विवादास्पद परिस्थितियों में शादी करने से पहले, हेमा मालिनी संजीव कुमार के साथ रिश्ते में थीं.

बताया जाता है कि हेमा मालिनी और संजीव कुमार शादी के बंधन में बंधने के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन हेमा ने मना कर दिया क्योंकि संजीव चाहते थे कि हेमा फ़िल्में छोड़कर हाउस वाइफ बन जाएं.

किस्सा तो ये भी है कि संजीव कुमार को हेमा से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी हृदय रोग और व्यस्त जीवनशैली उनकी साथी के लिए उचित नहीं होगी. लेकिन वह हेमा के साथ जीवन बनाने के लिए तैयार थे.

जी हां सही सुना आपने दरअसल संजीव कुमार की भतीजी जिग्ना और जीवनी लेखक हनीफ जावेरी ने कुछ समय पूर्व हुए एक इंटरव्यू में हेमा और संजीव केके जीवन से जुड़ी ऐसी तमाम बातों से पर्दा उठाया था, जो कई मायनों में हैरान करने वाली थीं. 

विक्की लालवानी को दिए गए इंटरव्यू में जिग्ना और जावेरी ने इस बात का जिक्र किया था कि, 'वह (संजीव) किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें 30 की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ चुका था. लेकिन वह हेमा मालिनी के बारे में गंभीर थे.

जिग्ना और जावेरी के अनुसार संजीव ने हेमा की मां से औपचारिक मुलाक़ात भी की थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि हेमा शादी के बाद काम करना बंद नहीं करेंगी. और संजीव कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे. वह एक गृहिणी चाहते थे. इसी वजह से उनके रास्ते अलग हो गए.'

ध्यान रहे कि हेमा उस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर थीं, और उन्हें मन ही मन लग रहा था कि संजीव कुमार शायद अपनी बात पर अड़े रहेंगे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. दरअसल, उन्होंने फिल्म शान में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें हेमा होने वाली थीं. आखिरकार, दोनों में से किसी ने भी वह फिल्म नहीं की.

बता दें कि फिल्म सीता और गीता में काम करते हुए, जिसमें धर्मेंद्र भी थे, दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. उन्होंने कहा, 'धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ होने की अफवाहें थीं, लेकिन उस समय हेमा मालिनी संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थीं.

चूंकि यह जोड़ी पर्दे पर इतनी हिट थी, इसलिए लोगों ने मान लिया कि वे असल ज़िंदगी में भी प्यार में हैं.' उन्होंने आगे कहा कि ब्रेकअप के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया था.

जिग्ना ने आगे बताया कि संजीव ने फिल्म त्रिशूल इस शर्त पर की थी कि वह हेमा के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे. निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें स्क्रीन शेयर नहीं करनी पड़ेगी, सिवाय अंत में एक शॉट के, जहां उनकी कोई बातचीत नहीं होगी. संजीव ने उनकी शर्तें मान लीं.

हनीफ ने आगे कहा, 'उनके अलग होने का असर उस फिल्म पर पड़ा जो वे उस समय साथ कर रहे थे, लेकिन इसका असर उस फिल्म पर भी पड़ा जिसका हेमा हिस्सा भी नहीं थीं. यह फिल्म थी 'अपने दुश्मन', जिसमें धर्मेंद्र ने संजीव के साथ एक ही फ्रेम में कैमरा फेस करने से इनकार कर दिया था. इसलिए, निर्देशक को उनके सीन अलग-अलग शूट करने पड़े.'

हनीफ ने बताया कि 1985 में संजीव कुमार के अंतिम संस्कार में न तो धर्मेंद्र और न ही हेमा आए. उन्होंने 1980 में शादी की, जब वह पहले से ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाहित थे. दिलचस्प यह कि तब हेमा अपने बंगले में रहती रहीं, जबकि धर्मेंद्र अपने संयुक्त परिवार के साथ पास में ही रहते थे.

