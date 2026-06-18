'बंटवारा 1947' के पोस्टर में रोते दिखे Sunney Deol, तो सहमी सी लगीं प्रीति जिंटा.. जानें फिल्म में किसका क्या किरदार?

'बंटवारा 1947' के नए पोस्टर्स में सनी देओल के आंसू और प्रीति जिंटा का सहमा अंदाज देख फैंस हुए हैरान. जानें फिल्म की स्टार कास्ट और उनके किरदारों की पूरी जानकारी यहां...

'बंटवारा 1947' फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर हाल ही में रिलीज कर दिए गए हैं. मेकर्स ने सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल के उन किरदारों के पोस्टर जारी किए हैं, जो बिखरते दौर में साहस और इंसानियत की मिसाल बने हुए हैं.

सनी देओल और आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसने दर्शकों को बेताब कर दिया था. अब मेकर्स ने फिल्म के सभी किरदारों के पोस्टर जारी कर दिए हैं, जो ताकत, मासूमियत और अटूट जज्बे को बखूबी दर्शाते हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म मातृभूमि के प्रति साहस और दृढ़ संकल्प की एक भावुक कहानी पेश करने का वादा करती है.

'बंटवारा 1947' में किसका क्या है किरदार?

फिल्म के पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. आइए जानते हैं कौन सा कलाकार किस भूमिका में नजर आएगा.

सनी देओल: वे फिल्म में 'सिकंदर मिर्जा' का दमदार किरदार निभा रहे हैं.

शबाना आजमी: उन्हें 'दुर्गावती देवी (माई)' के रूप में देखा जाएगा.

प्रीति जिंटा: फिल्म में प्रीति 'हमीदा बेगम' की भूमिका में नजर आएंगी, जिनका सहमा हुआ लुक दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है.

करण देओल: उन्होंने 'जावेद मिर्जा' का किरदार निभाया है.

अली फजल: वे 'हबीब अनवर' की भूमिका में दिखेंगे.

अभिमन्यु सिंह: उन्होंने 'याकूब खान' का किरदार निभाया है.

ये पोस्टर्स उन साहसी लोगों की कहानी बयां करते हैं, जिन्होंने बंटवारे के कठिन और खौफनाक दौर में भी हार नहीं मानी और अपने धैर्य से मिसाल कायम की.

मोशन पोस्टर कैसी है?

'बंटवारा 1947' का मोशन पोस्टर बेहद प्रभावशाली है. यह दर्शाता है कि फिल्म की असली ताकत केवल उसके सितारों में नहीं, बल्कि इसकी भावनात्मक गहराई में है. हर चेहरा अपने भावों के जरिए एक अनकही कहानी कह रहा है, जिसने फिल्म के प्रति उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है.

कब रिलीज होगी 'बंटवारा 1947'?

'बंटवारा 1947' को नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया है. इस फिल्म के जरिए सनी देओल और राजकुमार संतोषी लगभग तीन दशक बाद साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का संगीत महान एआर रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म आगामी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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