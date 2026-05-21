Bandar Trailer: रोंगटे खड़े कर देगा 'गुनाहों के सर्कस' का खूनी खेल, 'बंदर' बने Bobby Deol ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Bandar Trailer Out: अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'बंदर' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. बिना भारी एक्शन के, सिर्फ अपनी आंखों और सस्पेंस के दम पर बॉबी देओल दर्शकों को चौंका रहे हैं.

Bandar Trailer Out: सिनेमाघरों में अपनी दमदार वापसी से तहलका मचाने वाले अभिनेता बॉबी देओल एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी सबसे प्रतीक्षित फिल्म 'बंदर' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'एनिमल' में बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ अपनी आंखों की भाषा से दर्शकों को डराने वाले बॉबी इस बार एक बिल्कुल अलग और लीक से हटकर किरदार में नजर आ रहे हैं. इस नई कहानी में न तो कोई भारी-भरकम एक्शन सीक्वेंस है और न ही मार-काट, इसके बावजूद ट्रेलर का सस्पेंस दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है.

एक्शन नहीं, इस बार बॉडी लैंग्वेज और सस्पेंस का है खेल

अक्सर बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्मों में गोलियों की गूंज और जबरदस्त मारपीट देखने को मिलती है, लेकिन 'बंदर' का मिजाज काफी अलग है. फिल्म का पूरा दारोमदार बॉबी देओल की बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव-भाव और सस्पेंस पर टिका है. कहानी भारतीय कानून की गंभीर धारा 376 के इर्द-गिर्द बुनी गई है. ट्रेलर में बॉबी का किरदार खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही उनके चरित्र का एक अय्याश और डार्क साइड भी दिखाया गया है, जो दर्शकों के दिमाग में कई सवाल छोड़ जाता है.

अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की पहली जुगलबंदी

भारतीय सिनेमा में रियलिस्टिक और कड़क फिल्में बनाने के लिए मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप और बॉबी देओल पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं. कश्यप ने बॉबी के अभिनय कौशल का इस्तेमाल करने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं, जिसमें अभिनेता पूरी तरह खरे उतरे हैं. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने के बाद, इस फिल्म में बॉबी का रूप एकदम नया और अप्रत्याशित है, जो उनके फैंस को सरप्राइज करने वाला है.

सपना पब्बी ने चुराई लाइमलाइट, दमदार है स्टार कास्ट

फिल्म 'बंदर' की स्टार कास्ट काफी मजबूत और प्रभावशाली है. इसमें बॉबी देओल के साथ मुख्य भूमिकाओं में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सबा आजाद, ऋद्धि सेन, जीतेंद्र जोशी और नागेश भोंसले जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर के रिलीज होते ही अभिनेत्री सपना पब्बी ने अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से सारी लाइमलाइट बटोर ली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

सस्पेंस, ड्रामा और बेहतरीन अभिनय का यह कॉम्बिनेशन बहुत जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. अनुराग कश्यप के निर्देशन और ज़ी स्टूडियोज के सहयोग से बनी यह फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. अगर आप सिनेमा में कुछ अलग और दिमागी कसरत कराने वाली थ्रिलर फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो 'बंदर' आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

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