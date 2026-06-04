Bandar Review: बॉबी देओल की फिर दमदार वापसी या सिर्फ शोर? जानिए कैसी है ये इंटेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर'

बॉलीवुड में लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई है जो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बेचैनी और सोचने का मौका भी देती है. 'बंदर' एक ऐसी इंटेंस क्राइम-थ्रिलर है जो मीडिया ट्रायल, सामाजिक पूर्वाग्रह और इंसानी टूटन की कहानी को बेहद कच्चे और वास्तविक अंदाज में पर्दे पर उतारती है.

फिल्म बंदर में बॉबी देओल का दमदार दांव (Photo Social Media)

फिल्म: बंदर

रेटिंग: ★★★★☆ (4/5)

जॉनर: क्राइम थ्रिलर, ड्रामा

मुख्य कलाकार: बॉबी देओल, सपना पब्बी

निर्देशन: -अनुराग कश्यप



अगर आप उन दर्शकों में हैं जो हर वीकेंड एक जैसी मर्डर मिस्ट्री और फॉर्मूला क्राइम थ्रिलर देखकर ऊब चुके हैं, तो 'बंदर' आपके लिए एक अलग अनुभव साबित हो सकती है. यह फिल्म मनोरंजन से ज्यादा आपको बेचैन करती है, सवाल पूछती है और अंत तक अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देती.

कैसी है फिल्म की कहानी?

'बंदर' की कहानी समर (बॉबी देओल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी टीवी इंडस्ट्री का बड़ा सितारा था, लेकिन अब उसका स्टारडम फीका पड़ चुका है. जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी पुरानी साथी गायत्री (सपना पब्बी) उस पर रेप का आरोप लगाती है. इसी बीच समर अपनी पार्टनर खुशी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में होता है.

फिल्म यहीं से सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहती, बल्कि मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया की भीड़ और समाज की जल्दबाजी में दिए जाने वाले फैसलों पर तीखा सवाल खड़ा करती है.

क्या है फिल्म की सबसे बड़ी ताकत?

'बंदर' की सबसे बड़ी ताकत इसका दमघोंटू और बेचैन कर देने वाला माहौल है. फिल्म शुरुआत से ही एक तनाव पैदा करती है जो आखिरी फ्रेम तक बना रहता है. कहानी कई बार दर्शक को असहज करती है, लेकिन यही इसकी सफलता भी है.

बॉबी देओल अपने किरदार में पूरी तरह फिट नजर आते हैं. एक टूटे हुए, घिरे हुए और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे इंसान की मानसिक स्थिति को उन्होंने प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है.

डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले

अनुराग कश्यप की सोच और निखिल द्विवेदी के विजन का असर पूरी फिल्म में दिखाई देता है. कहानी बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ती है और वास्तविकता का एहसास बनाए रखती है. संवाद भी जमीन से जुड़े और असरदार हैं.

फाइनल वर्डिक्ट

'बंदर' उन फिल्मों में से है जो थिएटर से निकलने के बाद भी दिमाग में बनी रहती हैं. यह आसान मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है. अगर आप डार्क, इंटेंस और लीक से हटकर सिनेमा पसंद करते हैं, तो यह फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए.

रेटिंग: 4/5 ⭐⭐⭐⭐☆

क्यों देखें? दमदार माहौल, बॉबी देओल का प्रभावी अभिनय और मीडिया ट्रायल जैसे संवेदनशील विषय पर बेबाक कहानी.