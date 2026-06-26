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आ रही है Baahubali 3? प्रभास-राणा के इस हिंट ने फैंस को किया बेताब, क्या 'धुरंधर 2' को मिलेगी कांटे की टक्कर?

क्या 'बाहुबली 3' आने वाली है? प्रभास और राणा दग्गुबाती के हालिया हिंट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. अगर ये फिल्म आ रही है, तो क्या ये 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को पछाड़ पाएगी?

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Pragya Bharti

Updated : Jun 26, 2026, 06:08 PM IST

आ रही है Baahubali 3? प्रभास-राणा के इस हिंट ने फैंस को किया बेताब, क्या 'धुरंधर 2' को मिलेगी कांटे की टक्कर?

Image Credit: AI

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भारतीय सिनेमा के इतिहास में एसएस राजामौली की 'बाहुबली' सीरीज ने एक ऐसा अध्याय लिखा है, जिसे आज भी याद किया जाता है. माहिष्मती साम्राज्य की भव्यता और बाहुबली की बहादुरी ने दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़े थे. अब एक बार फिर 'बाहुबली 3' की चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

क्या सच में आ रही है बाहुबली 3?

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' के दौरान प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी ने फिल्म निर्माण के पर्दे के पीछे की कई बातें साझा कीं. इसी बातचीत के दौरान राणा दग्गुबाती ने बड़ा संकेत देते हुए कहा, "हो सकता है कि दुनिया अभी इसके लिए तैयार न हो, लेकिन 'बाहुबली' आगे और भी आएगी!" राणा के इस बयान के बाद प्रभास का मुस्कुराते हुए 'तीन उंगलियां' दिखाना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था.

क्या टूटेगा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?

इस हिंट के बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि अगर बाहुबली का तीसरा भाग आता है, तो वह बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल देगा. वर्तमान में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने देश में ₹1,149.29 करोड़ और 'पुष्पा 2' ने ₹1,234.10 करोड़ की नेट कमाई कर बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. फैंस का मानना है कि बाहुबली का नाम ही इन आंकड़ों को पीछे छोड़ने के लिए काफी है.

क्या बोले थे एसएस राजामौली और मेकर्स?

फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली पहले भी कह चुके हैं कि बाहुबली अब एक 'मल्टी-मीडिया ब्रांड' बन चुका है. उन्होंने संकेत दिया था कि माहिष्मती की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे गेम्स, एनिमेशन सीरीज और अन्य माध्यमों से आगे बढ़ाया जाएगा.

विरासत जारी रहने का वादा

डॉक्यूमेंट्री के अंत में प्रभास का यह कहना कि "यह विरासत जारी रहेगी," फैंस की उम्मीदों को और बढ़ा देता है. हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन प्रभास और राणा का यह अंदाज साफ दर्शाता है कि माहिष्मती की कहानी में अभी और भी रोमांचक अध्याय जुड़ना बाकी है.

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