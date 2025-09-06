'Baaghi 4' Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने ‘द कॉन्ज्यूरिंग, लास्ट राइट्स’ की टक्कर में की 12 करोड़ की ओपनिंग

टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरी फिल्म ‘बागी 4’ ने थिएटर्स में धमाकेदार एंट्री की है. रिलीज़ के पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है दूसरी और हॉलीवुड मूवी द कॉन्ज्यूरिंग ने भी दे कड़ी टक्कर आइए जानते है किसने की कितनी कमाई .

टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरी फिल्म ‘बागी 4’ ने थिएटर्स में धमाकेदार एंट्री की है. रिलीज़ के पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ रुपये की कमाई की है. कई फ्लॉप मूवी देने के बाद एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी बागी के चौथे पार्ट के साथ लौटे. यह ओपनिंग टाइगर के करियर की सबसे शानदार ओपनिंग्स में से एक है. हालांकि, फिल्म को हॉलीवुड की हॉरर-थ्रिलर ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ से कड़ी टक्कर मिल रही है.

बागी 4’ की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत

“बागी 4 “साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनी एक्शन, इमोशन और ड्रामे से भरी मूवी है. रिलीज़ से पहले ही फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट किया, जिसका असर पहले दिन की एडवांस बुकिंग पर भी साफ दिखा. कई थिएटर्स में पहले ही दिन के शो हाउसफुल रहे, खासकर मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में.

टाइगर श्रॉफ की वापसी

टाइगर श्रॉफ पिछले कुछ समय से किसी फ़िल्म में नज़र नहीं आ रहे थे काफ़ी फ्लॉप मूवी भी गई ही, लेकिन ‘बागी’ फ्रेंचाइज़ी हमेशा उनके लिए लकी है. इस बार भी ‘बागी 4’ ने पहले दिन ही काफ़ी अच्छी कमाई की जिससे साबित हो गया है कि दर्शक उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखना पसंद करते हैं. फिल्म में टाइगर के हाई-ऑक्टेन स्टंट्स और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस से दर्शकों को अपनी और खिचा है .

बॉलीवुड vs हॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस टक्कर

हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ ने रिलीज़ के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री मारी है. जेम्स वान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने इंडिया के थिएटर्स में रिकॉर्डतोड़ 18 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए दर्शकों को थ्रिलर और हॉरर मूवी का एक्सपीरियंस दिया है. सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म का कुल पहले दिन का कलेक्शन लगभग 21 करोड़ रुपये अपनी दमदार कमाई के चलते इसने ‘बागी 4’ को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी है देखना है कौन मारता है बाजी किसकी होती है कितनी कलेक्शन .

