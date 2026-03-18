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Salman Khan की Battle of Galwan के बाद बदलेगा आयुष्मान-शरवरी की इस फिल्म का टाइटल, जानें क्या होगा नया नाम

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम बदलकर जिस तरह से 'मातृभूमि' रखा गया है. वैसे ही सूरज बड़जात्या की आयुष्मान-शरवरी स्टारर एक फिल्म का टाइटल भी बदलने की चर्चा हो रही है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 18, 2026, 01:50 PM IST

Salman Khan की Battle of Galwan के बाद बदलेगा आयुष्मान-शरवरी की इस फिल्म का टाइटल, जानें क्या होगा नया नाम
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बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों के नाम बदलने का सिलसिला जोरों पर है. ताजा खबर सुपरस्टार सलमान खान और मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्मों से जुड़ी है. जहां एक तरफ भाईजान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलकर फैंस को चौंका दिया है, वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म के टाइटल में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. 

'बैटल ऑफ गलवान' अब हुई 'मातृभूमि'

सलमान खान अपनी जिस फिल्म पर काम कर रहे थे, उसे पहले 'BATTLE OF GALWAN' के नाम से जाना जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के एडिशनल सीन शूट होने के बाद मेकर्स ने इसका नाम बदलकर ‘मातृभूमि’ कर दिया है. फिल्म में फिलहाल 40 दिनों का री-शूट वर्क चल रहा है और चर्चा है कि इसमें एक चाइनीज गाना भी शामिल किया जाएगा. फिल्म के नाम में अचानक हुआ यह बदलाव सलमान के फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

सूरज बड़जात्या की फिल्म का बदलेगा नाम?

सलमान खान को 'प्रेम' के रूप में पहचान दिलाने वाले दिग्गज निर्देशक सूरज बड़जात्या इन दिनों आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ के साथ अपनी नई फिल्म बना रहे हैं. इस फिल्म का वर्किंग टाइटल 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) रखा गया था. लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो अब इस फिल्म का नाम बदलने पर विचार किया जा रहा है.  

आयुष्मान-शरवरी की फिल्म का नया नाम क्या होगा?

आयुष्मान-शरवरी की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का नाम बदलकर इसे'यह प्रेम मोह माया है' टाइटल देने पर विचार हो रही है. मेकर्स जल्द ही इस नए टाइटल का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं.

फिल्म की स्टार कास्ट और शूटिंग

सूरज बड़जात्या और महावीर जैन की जोड़ी 'ऊंचाई' के बाद एक बार फिर इस प्रोजेक्ट के लिए साथ आई है. फिल्म की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं. इस फिल्म के मुख्य कलाकार आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ, अनुपम खेर, शाद रंधावा, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक हैं. हाल ही में आयुष्मान और शरवरी को मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर शूटिंग करते देखा गया था. पिछले साल नवंबर में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग अब अपने अंतिम चरण में है.

कैसी है यह फिल्म?

सलमान खान के बाद अब सूरज बड़जात्या ने आयुष्मान खुराना को अपने नए 'प्रेम' के रूप में ढाला है, जिसे लेकर सिनेप्रेमियों में भारी उत्सुकता है. राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म अपनी सादगी और पारिवारिक ताने-बाने के लिए जानी जाएगी, जिसके लिए बड़जात्या मशहूर हैं. अब देखना यह है कि नए नाम के साथ यह 'प्रेम' दर्शकों के दिलों पर कितना जादू चला पाता है.
 

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