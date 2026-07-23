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न नारेबाजी, न भीड़ का हिस्सा.. फिर धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान को क्यों ले गई मुंबई पुलिस, क्या CJP Protest थी वजह? पढ़ें पूरा मामला

Ayesha Khan at NEET Protest: एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान क्यों हिरासत में लिया? जानिए वैन में खींचने और पूरी घटना की अंदर की पूरी सच्चाई.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 23, 2026, 07:32 AM IST

न नारेबाजी, न भीड़ का हिस्सा.. फिर धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान को क्यों ले गई मुंबई पुलिस, क्या CJP Protest थी वजह? पढ़ें पूरा मामला

Image Credit: social media

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देशभर में नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई तक छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, फिल्म 'धुरंधर' की मशहूर अभिनेत्री आयशा खान छात्रों के समर्थन में पहुंची थीं, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है.

शांति से खड़ी थीं एक्ट्रेस, पुलिस ने की सख्ती

आयशा खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट के जरिए इस पूरी घटना की जानकारी फैंस के साथ साझा की. एक्ट्रेस का दावा है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन स्थल के पास सड़क पर पूरी तरह शांति से खड़ी थीं. उन्होंने अभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना शुरू भी नहीं किया था और न ही कोई नारा लगाया था, तभी अचानक पुलिसकर्मियों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया.

आयशा को क्यों ले गई मुंबई पुलिस?

आयशा ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनके भाई और दोस्तों को पहले हिरासत में लिया गया था, और जब वह सिर्फ वहां खड़ी थीं, तो 4 से 5 महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से खींचकर और धक्का देकर जबरन पुलिस वैन में धकेल दिया. उनके हाथ इस पूरी घटना से कांप रहे थे.
पुलिस वैन के अंदर से शेयर किए गए वीडियो में आयशा लगातार यह सवाल पूछती नजर आईं कि उन्हें किस जुर्म में हिरासत में लिया गया है- क्या सिर्फ सड़क पर खड़े होना गुनाह है? उन्होंने पुलिस अधिकारियों से यह भी जानने की कोशिश की कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने उनके सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

रिहाई के बाद एक्ट्रेस ने खुद शेयर की सच्चाई

वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आयशा ने एक विस्तृत वीडियो शेयर किया और बताया कि उन्हें और उनके साथियों को लगभग दो घंटे तक हिरासत में रखा गया था. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारियों का व्यवहार ठीक था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर बिना कुछ किए एक कलाकार और नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया. बाद में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया.

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