Awarapan 2 Cast Fees: कितने करोड़ में माने इमरान हाशमी? जानें दिशा पाटनी और शबाना आजमी की कमाई

Awarapan 2 Cast Fees: 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी को 12 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस मिलने की चर्चा है. दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे कलाकारों की फीस से जुड़ी सभी खास बातें यहां विस्तार से पढ़ें.

Awarapan 2 Cast Fees: साल 2007 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' की सफलता के बाद से ही दर्शक इसके सीक्वल 'आवारापन 2' का कब से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार, इमरान हाशमी के फैंस का इंतजार खत्म हुआ. आवारापन 2 फिल्म अपनी कहानी और दमदार गानों के साथ-साथ अपनी स्टारकास्ट की भारी-भरकम फीस को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही है. जैसे-जैसे रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में कलाकारों की फीस को लेकर दिलचस्प खुलासे सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि इस मोस्टअवेटेड फिल्म के लिए किस कलाकार ने कितनी रकम वसूली है.

इमरान हाशमी को कितनी मिली फीस?

फिल्म के मुख्य अभिनेता इमरान हाशमी 'शिव पंडित' के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. अभिनेता का ये अवतार एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार के लिए चर्चा में है. बात अगर फीस की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान हाशमी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी रकम करीब 10 से 12 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि उनकी पहली फिल्म 'आवारापन' के दौरान मिली फीस से लगभग 10 गुना ज्यादा बताई जा रही है, जो उनके स्टारडम और इस सीक्वल के प्रति दर्शकों के उत्साह को साफ दर्शाती है.

दिशा पाटनी की फीस

फिल्म में फीमेल लीड के रूप में नजर आने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री दिशा पाटनी भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए दिशा ने लगभग 5 करोड़ रुपये की फीस ली है.

शबाना आजमी और अन्य कलाकारों की कमाई

सिनेमा जगत की दिग्गज और सम्मानित अभिनेत्री शबाना आजमी भी 'आवारापन 2' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हें इस फिल्म के लिए 2 से 5 करोड़ रुपये के बीच फीस दी गई है. हालांकि, ये सभी आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि मेकर्स की तरफ से अभी नहीं की गई है.

कब रिलीज हो रही आवारापन ?

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में इमरान, दिशा और शबाना के अलावा सुविंदर विक्की, विजयंथ कोहली, अनिरुद्ध रावल और अतुल कुमार जैसे बेहतरीन कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का संगीत मिथून, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा जैसे जाने-माने संगीतकारों ने तैयार किया है. यह फिल्म 14 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

