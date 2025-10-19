बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
एंटरटेनमेंट
Atharvaa Muralis Action Thriller Movie: अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'थानल' अब ओटीटी पर आ गई है. यह फिल्म 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बावजूद, फिल्म की बदले और संघर्ष की कहानी दर्शकों को प्रभावित कर रही है.
Atharvaa Muralis Action Thriller Movie: साउथ सिनेमा लगातार दर्शकों को इंप्रेस कर रहा है. थिएटर्स से लेकर सिनेमा के तीसरे पर्दे यानी ओटीटी (OTT) पर भी साउथ फिल्मों का बोलबाला है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अब एक और धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'थानल' ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है. अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी स्टारर यह फिल्म बीते 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. थिएटर में इस फिल्म को भले ही दर्शकों का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी कहानी को सराहा था. अब, यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को प्रभावित कर रही है.
अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की यह एक्शन थ्रिलर फिल्म बीते दिन 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देखी जा रही है. सिनेमैटोग्राफर शक्ति सरवरन ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इसकी ओटीटी रिलीज़ का एलान किया था. उन्होंने इस अपडेट को साझा करते हुए लिखा था, "ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म थानल 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं." इस फिल्म का निर्देशन और लेखन रविंद्र माधव ने किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 0.27 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी और रिलीज़ के 19 दिनों में 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भले ही कमाई ज्यादा न हुई हो, लेकिन फिल्म की कहानी और इसके किरदारों ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है.
फिल्म 'थानल' को जॉन पीटर ने अन्नाई फिल्म प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी एक पूर्व आर्मी मैन के बदले पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक पूर्व आर्मी मैन की है, जिसका जीवन बुरे हालातों से भरा रहा है. वह उन पुलिस अधिकारियों से बदला लेने निकलता है, जिन्होंने 2016 में एक मुठभेड़ में बैंक लुटेरों के एक गिरोह को मार डाला था, जिसमें उसका भाई भी शामिल था. इस मिशन में एक पुलिस ऑफिसर उसके रास्ते में खड़ा है, जिसका दुखदायी अतीत उसे एक अच्छे बेटे में बदल चुका है. फिल्म में अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी के अलावा शाह रा, बरनी, दिलीपन, सेल्वा, अजगम पेरुमल, बोस वेंकट, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, योगी बाबू और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.
