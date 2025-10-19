FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस

'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Lakshmi-Ganesha Puja: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेशजी की किस समय करें पूजा? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त पूजा मंत्र, आरती और मंत्र तक

Bihar Election 2025: लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोने लगे नेता जी, RJD पर टिकट बेचने का आरोप, देखें VIDEO

बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप

SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: एसएससी ने बढ़ाई आंसर की चेक करने और ऑब्जेक्शन करने की तारीख, ssc.gov.in पर यूं दर्ज कराएं आपत्ति

मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून

Chhath Puja New Song: काजल राघवानी का नया छठ गीत हुआ वायरल! 'दुख सुनी दीनानाथ' ने बढ़ाया छठ महापर्व का उत्साह

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?

बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप

Atharvaa Muralis Action Thriller Movie: अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'थानल' अब ओटीटी पर आ गई है. यह फिल्म 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बावजूद, फिल्म की बदले और संघर्ष की कहानी दर्शकों को प्रभावित कर रही है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 19, 2025, 12:53 PM IST

बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप
Atharvaa Muralis Action Thriller Movie: साउथ सिनेमा लगातार दर्शकों को इंप्रेस कर रहा है. थिएटर्स से लेकर सिनेमा के तीसरे पर्दे यानी ओटीटी (OTT) पर भी साउथ फिल्मों का बोलबाला है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अब एक और धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'थानल' ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है. अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी स्टारर यह फिल्म बीते 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. थिएटर में इस फिल्म को भले ही दर्शकों का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी कहानी को सराहा था. अब, यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को प्रभावित कर रही है.

'थानल' कब और कहां देखें?

अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की यह एक्शन थ्रिलर फिल्म बीते दिन 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देखी जा रही है. सिनेमैटोग्राफर शक्ति सरवरन ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इसकी ओटीटी रिलीज़ का एलान किया था. उन्होंने इस अपडेट को साझा करते हुए लिखा था, "ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म थानल 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं." इस फिल्म का निर्देशन और लेखन रविंद्र माधव ने किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 0.27 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी और रिलीज़ के 19 दिनों में 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भले ही कमाई ज्यादा न हुई हो, लेकिन फिल्म की कहानी और इसके किरदारों ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है.

क्या है फिल्म 'थानल' की कहानी?

फिल्म 'थानल' को जॉन पीटर ने अन्नाई फिल्म प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी एक पूर्व आर्मी मैन के बदले पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक पूर्व आर्मी मैन की है, जिसका जीवन बुरे हालातों से भरा रहा है. वह उन पुलिस अधिकारियों से बदला लेने निकलता है, जिन्होंने 2016 में एक मुठभेड़ में बैंक लुटेरों के एक गिरोह को मार डाला था, जिसमें उसका भाई भी शामिल था. इस मिशन में एक पुलिस ऑफिसर उसके रास्ते में खड़ा है, जिसका दुखदायी अतीत उसे एक अच्छे बेटे में बदल चुका है. फिल्म में अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी के अलावा शाह रा, बरनी, दिलीपन, सेल्वा, अजगम पेरुमल, बोस वेंकट, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, योगी बाबू और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक
Diwali 2025 Outfit Ideas: साड़ी-कुर्ता से इंडो-वेस्टर्न तक, इस दिवाली पार्टनर के साथ ट्राई करें ये परफेक्ट मैचिंग आउटफिट्स
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
