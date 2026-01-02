थलपति विजय को लेकर ज्योतिषी का बड़ा दावा, जन नायकन की रिलीज से पहले कहा कुछ ऐसा... 

थलपति विजय ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है, और उनकी आने वाली फिल्म जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी. एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि जन नायकन विजय की आखिरी फिल्म नहीं होगी, और वह 2031 में तमिलनाडु के सीएम बनेंगे.

तमिल फिल्म जन नायकन निस्संदेह इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. यह फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. ऐसा इसलिए क्योंकि अब वह अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देना चाहते हैं. हालांकि, प्रशांत किनी नाम के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि जन नायकन विजय की आखिरी फिल्म नहीं होगी, और वह 2028/29 में एक्टिंग में वापस आएंगे. सिर्फ़ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि एक्टर 2031 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे.

किनी ने ट्वीट किया, 'थलपति विजय को 2030 में राजनीतिक सफलता मिलेगी... जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म नहीं होगी....!! वह 2028/29 में फिर से एक्टिंग करेंगे..!!

उन्होंने आगे लिखा, 'हीरो के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 2029 में सिल्वर स्क्रीन पर आएगी..!! वह 2031 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे...'

थलपति विजय के बारे में प्रशांत किनी की भविष्यवाणी ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प डिबेट का शुभारंभ कर दिया है और किनी ने जो कहा ही उसपर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है.

But If I'm not wrong you said previously Annamalai will become chief minister in 2031 ? — Abishek Jain !AJ! (@LateThinker95) January 2, 2026

जहां कुछ नेटिज़न्स ने विजय के बारे में किनी की भविष्यवाणी पर मज़ेदार रिएक्शन दिया है, वहीं कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. एक नेटिज़न ने ट्वीट किया.

Not everyone has the fate of MGR in Tamilnadu. 😉



About 90% of his fans are "pullingos", and the whole nation is talking about their brutality & atrocities today. 🤨



He may be a mass hero worshipped on the silver screen, but politics is a completely different ball game. 😕… — Raj Aryan (@aryan_raj_tough) January 1, 2026

तो कब रिलीज होगी जना नायकन

फिल्म को लेकर जैसी ख़बरें आ रही हैं, बताया यही जा रहा है कि जना नायकन 9 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है. इस फ़िल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. यह एक तमिल फ़िल्म है, लेकिन इसे तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा. हिंदी में इस फ़िल्म का नाम जन नेता है.

कब आएगा जना नायकन का ट्रेलर

जना नायकन का ट्रेलर 3 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगा और सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं. उम्मीद है कि एच विनोद के डायरेक्शन वाली यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी.