Asha Bhosle Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

Asha Bhosle Last Rites Update: आशा भोसले ने 12 अप्रैल यानी कल 92 साल की आयु में आखिरी सांस ली.सुरों की मल्लिका का आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होना है. राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का आज अंतिम संस्कार होगा और 10 बजे से अंतिम दर्शन शुरू होंगे.

क्या सच में कोई आवाज कभी मरती है? आज जब आशा भोसले (Asha Bhosle) को अंतिम विदाई दी जाएगी, तो सवाल यही है कि क्या उनके गाए गीतों के साथ हमारी यादें भी बदल जाएंगी या और गहरी हो जाएंगी. चलिए जानते हैं कि आज अंतिम दर्शन से लेकर अंतिम संस्कार तक क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम.

मुंबई में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिवार की ओर से लोगों से अपील भी की गई है कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए, ताकि व्यवस्था बनी रहे. यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन लाखों फैंस के लिए आखिरी मौका है जो उनकी आवाज के साथ बड़े हुए हैं. ऐसे में यह दिन भावनाओं और यादों से भरा हुआ रहने वाला है.

राजकीय सम्मान के साथ विदाई, क्यों खास है यह पल

महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. यह सम्मान सिर्फ एक कलाकार के लिए नहीं, बल्कि उस योगदान के लिए है जिसने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई. जब किसी कलाकार को इस तरह की विदाई मिलती है, तो यह आम लोगों के लिए भी एक संदेश होता है कि कला और मेहनत की कद्र आखिरकार पूरे देश के स्तर पर होती है.

12000 से ज्यादा गानों की विरासत, जो हर घर में गूंजती रहेगी

आशा भोसले ने अपने सात दशक से भी लंबे करियर में 12000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए. हिंदी के अलावा कई भाषाओं में गाए गए उनके गीत आज भी अलग-अलग पीढ़ियों को जोड़ते हैं. यही वजह है कि उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान है जिसने उनके गानों में अपनी जिंदगी के पल महसूस किए हैं.

आखिरी इच्छा और एक कलाकार का निजी सच

करीबी लोगों के मुताबिक, वह अक्सर कहती थीं कि अब उन्हें शांति से विदा लेना है. यह बात हमें उस इंसानी पहलू से जोड़ती है जिसे हम अक्सर सितारों के पीछे भूल जाते हैं. यह एक याद दिलाने वाली बात भी है कि सफलता और शोहरत के बाद भी हर इंसान सुकून चाहता है. यह सोच आम लोगों के लिए भी उतनी ही सच है जितनी किसी बड़े कलाकार के लिए.

आज जब आशा भोसले को अंतिम विदाई दी जाएगी, तो उनके गाने, उनकी आवाज और उनका अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा. यह विदाई एक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत है जो आने वाले समय में और मजबूत होगी.

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