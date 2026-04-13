FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asha Bhosle Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

राजकीय सम्मान के साथ आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

Varuthini Ekadashi 2026: आज है वरुथिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

आज है वरुथिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

होर्मुज कब्जाने उतरा अमेरिका, ईरान ने दी खतरनाक धमकी-जवाब होगा बेहद सख्त

होर्मुज कब्जाने उतरा अमेरिका, ईरान ने दी खतरनाक धमकी-जवाब होगा बेहद सख्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? 

उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी?

परिवार के गहने बेचकर 4000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 1700 करोड़ का कारोबार

परिवार के गहने बेचकर 4000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 1700 करोड़ का कारोबार

IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे

IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Asha Bhosle Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

Asha Bhosle Last Rites Update: आशा भोसले ने 12 अप्रैल यानी कल 92 साल की आयु में आखिरी सांस ली.सुरों की मल्लिका का आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होना है. राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का आज अंतिम संस्कार होगा और 10 बजे से अंतिम दर्शन शुरू होंगे.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 13, 2026, 09:14 AM IST

Asha Bhosle Last Rites: राजकीय सम्मान के साथ आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

Asha Bhosle: The Last Goodbye 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या सच में कोई आवाज कभी मरती है? आज जब आशा भोसले (Asha Bhosle) को अंतिम विदाई दी जाएगी, तो सवाल यही है कि क्या उनके गाए गीतों के साथ हमारी यादें भी बदल जाएंगी या और गहरी हो जाएंगी. चलिए जानते हैं कि आज अंतिम दर्शन से लेकर अंतिम संस्कार तक क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम.

मुंबई में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिवार की ओर से लोगों से अपील भी की गई है कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए, ताकि व्यवस्था बनी रहे. यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन लाखों फैंस के लिए आखिरी मौका है जो उनकी आवाज के साथ बड़े हुए हैं. ऐसे में यह दिन भावनाओं और यादों से भरा हुआ रहने वाला है.

राजकीय सम्मान के साथ विदाई, क्यों खास है यह पल

महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. यह सम्मान सिर्फ एक कलाकार के लिए नहीं, बल्कि उस योगदान के लिए है जिसने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई. जब किसी कलाकार को इस तरह की विदाई मिलती है, तो यह आम लोगों के लिए भी एक संदेश होता है कि कला और मेहनत की कद्र आखिरकार पूरे देश के स्तर पर होती है.

12000 से ज्यादा गानों की विरासत, जो हर घर में गूंजती रहेगी

आशा भोसले ने अपने सात दशक से भी लंबे करियर में 12000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए. हिंदी के अलावा कई भाषाओं में गाए गए उनके गीत आज भी अलग-अलग पीढ़ियों को जोड़ते हैं. यही वजह है कि उनका जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान है जिसने उनके गानों में अपनी जिंदगी के पल महसूस किए हैं.

आखिरी इच्छा और एक कलाकार का निजी सच

करीबी लोगों के मुताबिक, वह अक्सर कहती थीं कि अब उन्हें शांति से विदा लेना है. यह बात हमें उस इंसानी पहलू से जोड़ती है जिसे हम अक्सर सितारों के पीछे भूल जाते हैं. यह एक याद दिलाने वाली बात भी है कि सफलता और शोहरत के बाद भी हर इंसान सुकून चाहता है. यह सोच आम लोगों के लिए भी उतनी ही सच है जितनी किसी बड़े कलाकार के लिए.

आज जब आशा भोसले को अंतिम विदाई दी जाएगी, तो उनके गाने, उनकी आवाज और उनका अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा. यह विदाई एक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत है जो आने वाले समय में और मजबूत होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? 
उड़ते विमान में जन्मे बच्चे पर उपजा सिटिजनशिप का विवाद, जानिए नियम के हिसाब से उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी?
परिवार के गहने बेचकर 4000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 1700 करोड़ का कारोबार
परिवार के गहने बेचकर 4000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 1700 करोड़ का कारोबार
IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे
IPL में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें विराट कोहली-शुभमन गिल में कौन आगे
Highly Mature: सेंसिबल और मैच्योर लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, यूं बन जाते हैं हर किसी के चहेते
Highly Mature: सेंसिबल और मैच्योर लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, यूं बन जाते हैं हर किसी के चहेते
Asha Bhosle Vs Lata Mangeshkar: एक सूरज तो दूसरी चांद, लता मंगेशकर से ज्यादा वर्सेटाइल थीं आशा भोसले; सॉन्ग हिस्टोरियन ने समझाया फर्क
Asha Bhosle Vs Lata Mangeshkar: एक सूरज तो दूसरी चांद, लता मंगेशकर से ज्यादा वर्सेटाइल थीं आशा भोसले; सॉन्ग हिस्टोरियन ने समझाया फर्क
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट बताएगा आपकी किस्मत कितनी तेज है, 1 से 9 में किस अंक में छिपा है पैसा, प्यार और सक्सेस
मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट बताएगा आपकी किस्मत कितनी तेज है, 1 से 9 में किस अंक में छिपा है पैसा, प्यार और सक्सेस
Numerology: भावुक, साफ दिल के होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इन्हें हर्ट किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप
Numerology: भावुक, साफ दिल के होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इन्हें हर्ट किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप
Numerology: आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा 
आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा
Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 
अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
MORE
Advertisement