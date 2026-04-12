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5 मिनट 40 सेकंड के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

संगीत की दुनिया आज एक खालीपन महसूस कर रही है. आशा भोसले के जाने के बाद उनके अनगिनत गीतों के साथ-साथ उनसे जुड़े किस्से भी लोगों की यादों में ताज़ा हो रहे हैं. उन्हीं में से एक कहानी है—जिद, मेहनत और एक छोटी सी शर्त की, जिसने एक गाने को इतिहास बना दिया.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 12, 2026, 02:04 PM IST

5 मिनट 40 सेकंड के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

That Memorable Anecdote About Asha Bhosle

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दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. वहीं उनका अंतिम संस्कार कल यानी सोमवार को किया जाएगा, लेकिन उनकी आवाज हमेशा दिलों पर राज करेगी. आज उनका एक यादगार किस्सा सुनाने जा रहे हैं. ये किस्सा 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल के मशहूर गीत Aaja Aaja Main Hoon Pyar Tera से जुड़ा है. गाना जितना सुनने में आसान लगता है, उसे गाना उतना ही मुश्किल था. खासकर उसकी तेज रफ्तार और ऊंची ऊर्जा वाली लाइनें किसी भी सिंगर के लिए परीक्षा जैसी थीं.

500 रुपये की शर्त और दोस्ताना मुकाबला

उस दौर में 500 रुपये बड़ी रकम मानी जाती थी. इसी रकम पर संगीतकार आर. डी. बर्मन और फिल्ममेकर नासिर हुसैन के बीच एक शर्त लग गई. मुद्दा यह था, इस गाने के कठिन हिस्से को कौन बेहतर तरीके से निभा पाएगा. एक तरफ थीं आशा भोसले और दूसरी ओर महान गायक मोहम्मद रफी.

जब गाते-गाते फूल गई सांस

इस गाने की प्रैक्टिस आसान नहीं थी. बताया जाता है कि एक खास लाइन को परफेक्ट करने के लिए आशा भोसले ने कई दिनों तक लगातार अभ्यास किया. एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि प्रैक्टिस करते-करते उनकी सांस इतनी तेज चलने लगी कि आसपास के लोग घबरा गए. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी—यही उनकी असली पहचान थी.

संघर्ष से बनी क्लासिक हिट

जब यह गाना रिलीज हुआ, तो दर्शकों ने इसे हाथों-हाथ लिया. यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि मेहनत और जिद का प्रतीक बन गया. आज भी यह गीत पुराने संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रहता है—यह दिखाता है कि असली कला समय से परे होती है.

यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक सीख है. आज के समय में जब लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, यह याद दिलाती है कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और खुद को बार-बार साबित करने से मिलती है. आम लोगों के लिए संदेश साफ है, कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे यादगार मंजिल तक पहुंचाता है. आवाज़ चली जाती है, लेकिन सुर नहीं. यह किस्सा हमेशा याद दिलाएगा कि आशा भोसले वो कलाकार थीं जिनकी असली ताकत उनकी मेहनत और जुनून में थी और यही उन्हें अमर बनाता है.
 

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