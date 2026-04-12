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Asha Bhosle Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर आशा भोसले; 92 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज

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Asha Bhosle Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर आशा भोसले; 92 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज

Asha Bhosle Death News: सुरों की जादूगरनी और भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है. सात दशकों तक अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा ताई अब अनंत यात्रा पर निकल गई हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 12, 2026, 01:22 PM IST

Asha Bhosle Death: नहीं रहीं दिग्गज सिंगर आशा भोसले; 92 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज

Asha Bhosle आशा भोसले 

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भारतीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है. मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. 92 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की है. कल शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

संक्रमण बना निधन का कारण

आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने कल ही सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उन्हें अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत थी. फैंस और परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगी, लेकिन रविवार को उनके निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया. उनके आवास और अस्पताल के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा है.

अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार

आशा जी का पार्थिव शरीर कल सोमवार सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. गौरतलब है कि इसी स्थान पर उनकी बड़ी बहन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी अंतिम संस्कार हुआ था.

9 साल की उम्र से शुरू हुआ था संघर्ष

8 सितंबर 1933 को जन्मीं आशा भोसले के जीवन में संगीत बचपन से ही रचा-बसा था. पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद, मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली. अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की राह पर चलते हुए उन्होंने 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाल' से गायन की शुरुआत की.

संगीत जगत में अटूट रिकॉर्ड

बॉलीवुड में उनकी एंट्री 1948 में फिल्म 'चुनरिया' के गाने 'सावन आया' से हुई थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर उन्होंने 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया. 'पिया तू अब तो आजा' से लेकर 'इन आंखों की मस्ती' जैसे गीतों ने उन्हें अमर बना दिया. उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया था.

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