आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड': बॉलीवुड को मोहब्बत और नफरत भरा एक खत

आर्यन खान की बतौर डायरेक्टर पहली सीरीज़, 'द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड', एक ख़ास और बेहद दिलचस्प शो है. दिल से लिखी हुई एक दास्तान कैसी है चलिए जानें.

रेटिंग: 4/5

एपिसोड: 7

आर्यन खान की सीरीज़, 'द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड' कुछ हद तक बेतरतीब और भव्य है, मगर इसमें एक अजीब सी कशिश है. शो की कहानी शोरगुल भरी, हाज़िर-जवाब और कभी-कभी उलझी हुई है, फिर भी यह आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है. जिस तरह से यह बॉलीवुड की हकीकत और बेवक़ूफ़ी को दिखाती है, उसमें एक बेबाकपन है. देखकर लगता है कि आर्यन खान, जो इस दुनिया को बहुत क़रीब से जानते हैं, वह इस पर तंज़ भी कर रहे हैं और इसे संजीदगी से भी देख रहे हैं.

आसमान का सफ़र

यह नेटफ्लिक्स की सात-एपिसोड की सीरीज़ एक नौजवान एक्टर आसमान के उतार-चढ़ाव की कहानी है. पहली ही फ़िल्म के बाद वह रातोंरात स्टार बन जाता है. नए कलाकार लक्ष्य ललवानी ने आसमान के किरदार को बड़ी मासूमियत और प्रभावी ढंग से निभाया है. आसमान को तुरंत बॉलीवुड की इस पेचीदा दुनिया में धकेल दिया जाता है, जहाँ बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टियों की चकाचौंध, पीछे से होने वाले धोखे और मोहब्बत सब कुछ है. कहानी में कई पहलू हैं—ड्रग्स के मामले, एक्टरों को मोहरा बनाया जाना और यहाँ तक कि एक डॉन (अरशद वारसी) भी, जो आसमान के साथ फ़िल्म बनाना चाहता है. यह सब मिलकर एक तेज़ और दिलकश कहानी बनाते हैं.

डायरेक्शन और एक्टिंग

इस शो को आर्यन, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने मिलकर लिखा और बनाया है. यह गौरी खान के बैनर रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत बनी है. शो की सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी अलग स्टाइल है, जो तंज को असलियत के साथ मिलाकर एक नया एहसास देती है. बॉबी देओल को देखना बहुत अच्छा लगता है, जबकि लक्ष्य ललवानी का काम भी क़ाबिले-तारीफ़ है. शो के कैमियो ने कहानी में और भी मज़ा भर दिया है. आर्यन खान ने एक डायरेक्टर के तौर पर एक ताज़ा और शानदार विज़न पेश किया है.

विजुअल्स और संगीत

'द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड' देखने में बहुत ही शानदार है. रेड चिलीज़ के वीएफएक्स ने हर सीन को चमकदार और हसीन बनाया है. और हाँ, शाहरुख खान का कैमियो एक जादुई और याद रखने वाला पल है, जो शो का सबसे बड़ा हाईलाइट है. शो का संगीत बहुत जानदार है और कहानी की रफ़्तार कभी धीमी नहीं होती, जिससे आप शुरू से आख़िर तक इससे जुड़े रहते हैं. यह शो बोल्ड, मनोरंजक और स्टाइलिश है, और उन लोगों के लिए ज़रूर देखने लायक है जो बॉलीवुड की दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं.