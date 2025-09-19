Add DNA as a Preferred Source
iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

एंटरटेनमेंट

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग

साल 2003 में हृतिक रौशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में 'राज सक्सेना' बने रजत बेदी के कैरेक्टर को भुलाना आसान नहीं है. वही, अब आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से कमबैक कर रहे हैं. 25 सालों के बाद उनके लुक में काफी कुछ बदल गया है, आइए देखते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Sep 19, 2025, 07:04 AM IST

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग
बॉलीवुड की हिट फिल्म 'कोई मिल गया' में राज सक्सेना का रोल प्ले करने वाले रजत बेदी एक समय में विलेन वर्ल्ड के सबसे दमदार चेहरों में से एक थे. पर एक मूवी की वजह से उनका करियर रुक गया और वे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ विदेश चले गए थे. अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत बेदी एक बार फिर वापसी कर रहे हैं. 25 साल के लंबे गैप के बाद, उनके लुक में काफी बदलाव आया है. आइए उनकी जिंदगी और मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं. 

आर्यन खान की सीरीज से जबरदस्त कमबैक

25 साल के बाद रजत बेदी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. वह शाहरुख खान के बेटे अर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से कमबैक कर रहे हैं. इस शो में वे एक बार फिर, 'जराज सक्सेना' के किरदार में नजर आएंगे. इस बार राघव जुयाल, बॉबी देओल और मोना सिंह जैसे एक्टर्स के साथ उनकी एंट्री ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. 

रजत बेदी अब कैसे दिखते हैं?

23 अक्टूबर 1970 को मुंबई में जन्में रजत बेदी अब 55 साल के हो गए हैं. आपको बता दें कि वह निराश होकर साल 2006 में ही कनाडा शिफ्ट हो गए थे और वहां पर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे. रजत अब कनाडा में अपनी बीनी मोनालिसा और बच्चों के साथ रहते हैं. उनका लुक पहले से और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है. 

रजत बेदी का करियर और परिवार 

रजत बेदी का बैकग्राउंड पूरी तरह से फिल्मी है. 90 के दशक में मॉडलिंग से एक्टिंग में कदम रखने वाले रजत बेदी ने जल्दी ही विलेन के रूप में फेमस हो गए थे. इंटरनेशनल खिलाड़ी, जानी दुश्मन, पार्टनर, कोई मिल गया और चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों में उनके स्टाइल ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी. दरअसल, कोई मिल गया फिल्म में उनके कई सीन को काटा गया था और प्रमोशन में भी उन्हें जगह नहीं दी गई थी. इसके बाद ही वह बॉलीवुड को छोड़ विदेश चले गए थे.  
उनके पिता नरेंद्र बेदी एक हिट फिल्म मेकर थे. उन्होंने जवानी दीवानी, खोटे सिक्के और अदालत जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनाईं. वहीं, उनके दादा राजिंदर सिंह बेदी भी हिंदी-उर्दू साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक थे. 

