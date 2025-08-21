अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

अर्यान खान की डायरेक्शन वाली नई फिल्म ‘The Bads of Bollywood’ में राजा कुमारी की एंट्री ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. शाहरुख़ खान के मार्गदर्शन और फोन कॉल ने उनकी कास्टिंग को पक्का किया.

Bollywood News: बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स की खबरें हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन अर्यान खान की डायरेक्शन वाली नई फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री दोनों में उत्सुकता का स्तर बढ़ा दिया है. खासकर तब जब राजा कुमारी की इस फिल्म में एंट्री की खबर सामने आई. राजा कुमारी अपनी अदाकारी और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं, और उनका इस फिल्म में होना प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा प्लस प्वाइंट साबित होगा.

इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात शाहरुख़ खान का वह फोन कॉल है जिसने रजा कुमारी की कास्टिंग को पक्का किया. अर्यान खान ने बताया कि शाहरुख़ का मार्गदर्शन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ. इस कॉल ने फिल्म की दिशा तय करने में मदद की और राजा कुमारी को सही समय पर फिल्म में शामिल किया गया.

राजा कुमारी की एंट्री से बढ़ीं फिल्म की हिट होने की उम्मीदें

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट को लेकर फैंस में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. राजा कुमारी की एंट्री और शाहरुख़ खान की सलाह ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा हिट बनाने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है.

अर्यान खान की फिल्म ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता

अर्यान खान की यह फिल्म न केवल स्टारकास्ट बल्कि कहानी और निर्देशन के लिहाज से भी काफी रोमांचक लग रही है. इंडस्ट्री विशेषज्ञ भी इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. फिल्म में बॉबी देओल, लक्ष्या, साहेर बंब्बा, मनोज पांवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जूयल, अन्या सिंह, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर जैसी टॉप कास्ट शामिल है.

जैसे ही फिल्म की शूटिंग और अन्य डिटेल्स सामने आएंगी, फैंस और ज्यादा उत्साहित होने वाले हैं.यह फिल्म न केवल अर्यान खान के डायरेक्शन करियर के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स और युवा स्टार्स की संभावनाओं को भी उजागर करती है.

