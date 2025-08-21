Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

स्कूल में मर्डर के बाद आरोपी छात्र ने दोस्त से कहा, छोड़ न, जो हो गया वो हो गया; पढ़ें पूरी बातचीत

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, जानें अब कितने जवान सुरक्षा में होंगे तैनात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

अर्यान खान की डायरेक्शन वाली नई फिल्म ‘The Bads of Bollywood’ में राजा कुमारी की एंट्री ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. शाहरुख़ खान के मार्गदर्शन और फोन कॉल ने उनकी कास्टिंग को पक्का किया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 21, 2025, 02:59 PM IST

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

TRENDING NOW

Bollywood News: बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स की खबरें हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन अर्यान खान की डायरेक्शन वाली नई फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री दोनों में उत्सुकता का स्तर बढ़ा दिया है. खासकर तब जब राजा कुमारी की इस फिल्म में एंट्री की खबर सामने आई. राजा कुमारी अपनी अदाकारी और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं, और उनका इस फिल्म में होना प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा प्लस प्वाइंट साबित होगा.

इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात शाहरुख़ खान का वह फोन कॉल है जिसने रजा कुमारी की कास्टिंग को पक्का किया. अर्यान खान ने बताया कि शाहरुख़ का मार्गदर्शन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ. इस कॉल ने फिल्म की दिशा तय करने में मदद की और राजा कुमारी को सही समय पर फिल्म में शामिल किया गया.

एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

राजा कुमारी की एंट्री से बढ़ीं फिल्म की हिट होने की उम्मीदें

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट को लेकर फैंस में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. राजा कुमारी की एंट्री और शाहरुख़ खान की सलाह ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा हिट बनाने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है.

अर्यान खान की फिल्म ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता

अर्यान खान की यह फिल्म न केवल स्टारकास्ट बल्कि कहानी और निर्देशन के लिहाज से भी काफी रोमांचक लग रही है. इंडस्ट्री विशेषज्ञ भी इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. फिल्म में बॉबी देओल, लक्ष्या, साहेर बंब्बा, मनोज पांवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जूयल, अन्या सिंह, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर जैसी टॉप कास्ट शामिल है.

जैसे ही फिल्म की शूटिंग और अन्य डिटेल्स सामने आएंगी, फैंस और ज्यादा उत्साहित होने वाले हैं.यह फिल्म न केवल अर्यान खान के डायरेक्शन करियर के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स और युवा स्टार्स की संभावनाओं को भी उजागर करती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
Dangerous Medicines List: पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&K बीजेपी
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&amp;K बीजेपी
Cashews Benefits: सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE