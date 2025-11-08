FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा राहुल-तेजस्वी पर निशाना- 'दो नामदार बेल पर घूम रहे हैं' | नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब देना होगा ग्रीन टैक्स, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम | पूर्णिया की रैली में अमित शाह का बयान- RJD और कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, हम उन्हें सीमांचल से बाहर करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा

Aryan Khan Upcoming Film 2026: आर्यन खान नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता के बाद अब थिएटर रिलीज के लिए एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है. खबर यह भी है आर्यन अपने पिता शाहरुख खान को वे 2027 में डायरेक्ट करेंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 08, 2025, 11:25 AM IST

‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा

Shah Rukh Khan, Aaryan Khan: शाहरुख खान, आर्यन खान

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aryan Khan Upcoming Film 2026: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर से चर्चा में हैं. नेटफ्लिक्स पर उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, जिसने उनकी निर्देशन क्षमता को साबित किया. इस सफलता के बाद, फैंस बेसब्री से उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार आर्यन ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि थिएटर रिलीज के लिए एक पूरी तरह से मनोरंजक फिल्म बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी.

2026 में शुरू होगी शूटिंग

रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यन खान अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक फिल्म की कास्टिंग और कहानी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. आर्यन का लक्ष्य एक ऐसी फिल्म बनाना है जो बड़े पर्दे के दर्शकों के लिए एक संपूर्ण मनोरंजक अनुभव हो.

क्या आर्यन खान पिता शाहरुख संग बनाएंगे फिल्म?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D'YAVOL X (@dyavol.x)

कई फैंस को यह उम्मीद थी कि आर्यन अपनी पहली फिल्म में ही अपने पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन पहले खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते हैं. उनका मानना है कि जब उनकी बनाई फिल्में दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों के बीच सफल होंगी, तभी वह आत्मविश्वास के साथ अपने पिता को डायरेक्ट करेंगे. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान और आर्यन खान ने पहले ही एक फिल्म का 'कोर आइडिया' तय कर लिया है. दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर 2027 में काम शुरू करेंगे. फिलहाल, आर्यन अपने अगले थिएटर प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट को फाइनल करने में व्यस्त हैं.

यह भी पढ़ें- 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट

आर्यन खान को कहानी की है बेहतरीन समझ

आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय की राह नहीं चुनी, बल्कि उन्होंने निर्देशन को चुना है. उनका मानना है कि बड़ी कहानियां कैमरे के सामने से जितनी कही जा सकती हैं, उतनी ही दमदार तरीके से पर्दे के पीछे से भी कही जा सकती हैं. उनके डेब्यू शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने जिस तरह से दर्शकों के बीच पहचान बनाई. उससे यह स्पष्ट है कि आर्यन को कहानी कहने की गहरी समझ है. उन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट से ही एक अलग विजन और क्रिएटिविटी का परिचय दिया है. अब उनके बड़े पर्दे पर थिएटर डेब्यू का इंतजार सभी को है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर
हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE