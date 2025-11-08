‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा

Aryan Khan Upcoming Film 2026: आर्यन खान नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता के बाद अब थिएटर रिलीज के लिए एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है. खबर यह भी है आर्यन अपने पिता शाहरुख खान को वे 2027 में डायरेक्ट करेंगे.

Aryan Khan Upcoming Film 2026: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर से चर्चा में हैं. नेटफ्लिक्स पर उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, जिसने उनकी निर्देशन क्षमता को साबित किया. इस सफलता के बाद, फैंस बेसब्री से उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार आर्यन ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि थिएटर रिलीज के लिए एक पूरी तरह से मनोरंजक फिल्म बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी.

2026 में शुरू होगी शूटिंग

रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यन खान अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक फिल्म की कास्टिंग और कहानी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. आर्यन का लक्ष्य एक ऐसी फिल्म बनाना है जो बड़े पर्दे के दर्शकों के लिए एक संपूर्ण मनोरंजक अनुभव हो.

क्या आर्यन खान पिता शाहरुख संग बनाएंगे फिल्म?

कई फैंस को यह उम्मीद थी कि आर्यन अपनी पहली फिल्म में ही अपने पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन पहले खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते हैं. उनका मानना है कि जब उनकी बनाई फिल्में दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों के बीच सफल होंगी, तभी वह आत्मविश्वास के साथ अपने पिता को डायरेक्ट करेंगे. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान और आर्यन खान ने पहले ही एक फिल्म का 'कोर आइडिया' तय कर लिया है. दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर 2027 में काम शुरू करेंगे. फिलहाल, आर्यन अपने अगले थिएटर प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट को फाइनल करने में व्यस्त हैं.

आर्यन खान को कहानी की है बेहतरीन समझ

आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय की राह नहीं चुनी, बल्कि उन्होंने निर्देशन को चुना है. उनका मानना है कि बड़ी कहानियां कैमरे के सामने से जितनी कही जा सकती हैं, उतनी ही दमदार तरीके से पर्दे के पीछे से भी कही जा सकती हैं. उनके डेब्यू शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने जिस तरह से दर्शकों के बीच पहचान बनाई. उससे यह स्पष्ट है कि आर्यन को कहानी कहने की गहरी समझ है. उन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट से ही एक अलग विजन और क्रिएटिविटी का परिचय दिया है. अब उनके बड़े पर्दे पर थिएटर डेब्यू का इंतजार सभी को है.

