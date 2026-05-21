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परफेक्ट पार्टनर की तलाश में कहीं आप प्यार तो नहीं खो रहे? रिश्तों की सच्चाई दिखाएगी फिल्म ‘जीना दिल से’

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग रिश्तों से ज्यादा ‘परफेक्ट इंसान’ खोजने में लगे हैं. छोटी-छोटी कमियों पर रिश्ते टूट रहे हैं, बातचीत कम हो रही है और अकेलापन बढ़ता जा रहा है. ऐसे दौर में एक नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘जीना दिल से’ एक ऐसा सवाल उठाती है, जिससे शायद हर युवा और हर कपल खुद को जोड़ पाए.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 21, 2026, 01:57 PM IST

परफेक्ट पार्टनर की तलाश में कहीं आप प्यार तो नहीं खो रहे? रिश्तों की सच्चाई दिखाएगी फिल्म ‘जीना दिल से’

 film ‘Jeena Dil Se’

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"लाइफ में परफेक्शन की नहीं प्यार की अहमियत होती है." निर्देशक अधिश राणा की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म "जीना दिल से" के टीजर का ये डायलॉग आज के समाज मे रिश्तों में आ रही कड़वाहट की ओर इशारा करता है. रिश्ते प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की कमियों को अपनाकर ही निभाए जा सकते हैं. परफेक्शन की खोज में लोग अक्सर रिश्तो के खूबसूरत ज़ज्बात और एहसास खो बैठते हैं. जीने की राहों में परफेक्शन नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. 29 मई को सिनेमाघरों मे रिलीज हो रही फिल्म "जीना दिल से" यही प्यारा सा संदेश देती है. 

15 नए चेहरों के अद्भुत अभिनय वाली इस फिल्म को बनाने में निर्देशक अधिश राणा ने बड़ी शिद्दत से काम किया है. फ़िल्म के टीज़र, इसके गीतों "मधुबाला", अक्कड़ बक्कड़ और "सातों जन्म" को खूब सराहा जा रहा है और पूरी फिल्म देखने के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं. 

फिल्म कई मायनों मे नयापन लिए हुए है. बेशक ये एक हास्य फिल्म है मगर आप इसे एक म्युजिकल ड्रामा भी कह सकते हैं क्योंकि फिल्म में एक से बढ़कर एक 6 शानदार गीत हैं जिन्हें जावेद अली, श्रेया घोषाल, अरमान मलिक, असीस कौर जैसे सिंगर ने अपनी सुरीली आवाज दी है.  हरियाणा की रियल लोकेशन पर शूट की गई फिल्म के निर्देशक अधीश राणा ने इसकी मेकिंग में फ़िल्मों के प्रति अपना सारा जोश जुनून लगा दिया है. 

एडीआर मीडिया प्रॉडक्शन के बैनर तले निर्मित फ़िल्म के पंद्रह कलाकारों में लक्ष्य हांडा, अभिषेक सिंह, यश पुरोहित, तेजेंद्र सिंह, कुणाल छाबड़ा, रूमा शर्मा, श्रद्धा जोशी, दीक्षा सूर्यवंशी, कियारा दीवान, शिवानी वज़ीर, कंचन सिंह, महक जैन, मुस्कान वार्ष्णेय, प्रियंका मोदगिल, कुशाग्र सक्सेना और उमाकांत चौधरी का नाम उल्लेखनीय है. फिल्म के निर्माता अमरदीप राणा, अधीश राणा और अधिराज राणा हैं.

आज हर कोई उलझी हुई रिलेशनशिप में तनाव  से ग्रसित है मगर आप याद रखिए कि जिंदगी में परफेक्शन नहीं सच्चे प्यार की तलाश कीजिए. जो सातों जनम आपका साथ देने का वादा करता  है जो चाहता है कि आप "जीना दिल से" के फॉर्मूले पर अमल करें वही आपका सच्चा साथी है.

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