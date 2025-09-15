कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

Archana Puran Singh-Parmeet Sethi Marriage: बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में से एक अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की जोड़ी है. हालांकि, कुछ साल पहले इनकी तलाक की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस पर एक्ट्रेन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उनका रिश्ता बचा था.

Archana Puran Singh-Parmeet Sethi Marriage: द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी हंसी के लिए मशहूर अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग पॉडकास्ट में अपनी इमोशनल जर्नी के बारे में बात की. दरअसल, अर्चना और परमीत सेठी काफी समय से अपने शादीशुदा जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहे थे. इस पर अर्चना पूरन ने बताया कि कैसे कपल ने मुसिबतों का डटकर सामना किया और अपने रिश्ते को बचाया. अभिनेत्री ने कहा, सभी कहते हैं अर्चना और परमीत जी परफेक्ट कपल हैं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है,क्योंकि हमने भी बहुत चुनौतियों का सामना किया है.

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की ऐसे बची थी शादी

अर्चना पूरन सिंह ने अपने बेटे के ब्लॉग में भी शादी के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि मेडिटेशन ही उनकी इस जर्नी का सहारा बना था. बाद में, अर्चना ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आए. एक्ट्रेस ने अपने साथ-साथ अपने पति परमीत को भी मेडिटेशन करने की सलाह दी. अभिनेती ने अपने ट्रॉमा से उभरने के पीछे का कारण मेडिटेशन को ही बताया. इस तरह सेल्फ रिकवरी के बाद, अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने फिर से खुशहाल शादीशुदा जीवन की शुरुआत की.

यह भी पढ़ें- Archana Puran Singh और उनके पति की कुण्डली देखकर पंडित ने कही थी ये शॉकिंग बात, जानिए पूरा किस्सा

बच्चों के लिए बचाई शादी

अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि भले ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल चल रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चों को उनके पितना से दूर रहना पड़े. क्योंकि बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते थे और परमीत भी अपने बच्चों को बराबर प्यार दिया है. इसलिए अर्चना नहीं चाहती थी कि ये शादी टूटे.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.