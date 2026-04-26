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पहले 80000 फिर 87 हजार; अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान दूसरी बार हुए साइबर ठगी के शिकार, कैसे हुआ Credit Card Scam?

मशहूर अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी एक बार फिर डिजिटल धोखाधड़ी के जाल में फंस गए हैं. फ्री ट्रायल के नाम पर हुए इस क्रेडिट कार्ड स्कैम की कहानी अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन के व्लॉग के जरिए सामने आई है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 26, 2026, 09:14 AM IST

पहले 80000 फिर 87 हजार; अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान दूसरी बार हुए साइबर ठगी के शिकार, कैसे हुआ Credit Card Scam?
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अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बड़े बेटे आर्यमन सेठी ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग 'आर्य व्लॉग्स' में इस चौंकाने वाली घटना को कैद किया है. वीडियो में आयुष्मान काफी परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने परिवार को बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से अचानक 87,000 रुपये कट गए हैं, जिसे सुनकर अर्चना और परमीत भी हैरान रह गए.

'फ्री ट्रायल' के चक्कर में हुई धोखाधड़ी

धोखाधड़ी के तरीके के बारे में बताते हुए आयुष्मान ने कहा कि उन्होंने एक सर्विस के लिए सात दिन का फ्री ट्रायल लिया था. कंपनी ने वादा किया था कि वे सात दिनों के बाद ही पैसे काटेंगे, लेकिन बिना किसी अनुमति या सूचना के उन्होंने पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चार्ज (87,000 रुपये) एक बार में ही डेबिट कर लिया. आयुष्मान ने बताया कि यह ट्रांजैक्शन उनकी मर्जी के बिना हुआ.

परिवार का हंसी-मजाक और सलाह

शुरुआती घबराहट के बाद अर्चना और परमीत ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. अर्चना ने तुरंत क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने की सलाह दी, वहीं परमीत ने पेमेंट कैंसिल कराने की प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहा. इस गंभीर स्थिति के बीच आर्यमन ने आयुष्मान को चिढ़ाते हुए कहा कि वह अब जालसाजों के 'रेगुलर कस्टमर' बन गए हैं.

दूसरी बार बने ठगी का शिकार

व्लॉग में यह भी खुलासा हुआ कि आयुष्मान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले, जब परिवार एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए गया था, तब आयुष्मान के 'प्लेस्टेशन' अकाउंट से लगभग 80,000 रुपये चोरी हो गए थे. वह पैसा उन्हें कभी वापस नहीं मिल सका.

बैंक से संपर्क करने में आई मुश्किल

जब आयुष्मान ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की, तो वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि बैंक का नंबर ही नहीं लग रहा था. परमीत सेठी ने आयुष्मान की जल्दबाजी को इस गलती की वजह बताया, जबकि आयुष्मान ने सफाई दी कि वे अपने पिता के ही किसी काम के सिलसिले में यह सब कर रहे थे.

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