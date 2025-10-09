अरबाज खान-शूरा ने पोस्ट कर रिवील किया नन्ही परी का नाम, फैंस बोले- 'वाह! क्या अर्थ है इसका..'

Arbaaz-Sshura Khan Daughter Name: अरबाज खान और शूरा खान 5 अक्टूबर को एक बेटी के माता-पिता बने हैं. घर लौटने के बाद अरबाज ने बेटी का नाम 'सिपारा खान' रखा है. 'सिपारा' का अर्थ कुरान से जुड़ा है, चलिए हम आपको इसी लेख में बताते हैं.

Arbaaz-Sshura Khan Daughter Name: अभिनेता और फिल्ममेकर अरबाज खान (58) के घर में कई साल बाद एक बेटी का आगमन हुआ है. उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था. 8 अक्टूबर को शूरा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बेटी के साथ घर पहुंचीं. घर आते ही अरबाज ने अपने बेटे अरहान की इस छोटी बहन का नामकरण भी कर दिया है.

अरबाज और शूरा ने रिवील किया बेटी का क्यूट नाम

अरबाज खान और शूरा ने दिसंबर 2023 में शादी की थी. अब, लगभग दो साल बाद, वे माता-पिता बने हैं. बेटी से मिलने के लिए परिवार का हर सदस्य अस्पताल पहुंचे थे. इसमें सलमा खान और हेलन भी शामिल थीं. अस्पताल से बाहर निकलते समय अरबाज अपनी लाडली को गोद में उठाए हुए दिखाई दिए. इसके बाद, अरबाज और शूरा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बेटी का नाम बताया. अरबाज ने लिखा- "वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान. लव शूरा एंड अरबाज."

इस पोस्ट पर फैंस और शुभचिंतकों ने खूब प्यार बरसाया है. जन्नत जुबेर, राशा थडानी और मुनव्वर फारूकी की पत्नी महजबीन समेत कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स को यह नाम पसंद आया तो कुछ ने इसे अलग या अजीब भी बताया.

'सिपारा' नाम का क्या है मतलब?

अरबाज और शूरा द्वारा रखे गए इस खास नाम 'सिपारा' का मतलब काफी गहरा और सुंदर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सिपारा' एक फारसी शब्द है. इसका एक अर्थ कुरान के 30 भागों में से कोई एक होता है, जो पढ़ने और समझने में मदद करता है. इसके अलावा, फारसी में इसका अर्थ एक सुंदर महिला या एक फूल भी होता है. कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि संस्कृत में इस नाम का मतलब तारीफ या शक्ति होता है. यह नाम रक्षक या ढाल का भी संकेत देता है.

