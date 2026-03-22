Anushka Sharma Comeback: 8 साल बाद बॉलीवुड में फिर मचेगा अनुष्का का शोर, 1800 करोड़ी फिल्म के एक्टर संग दिखेंगी विराट की क्वीन?

अनुष्का शर्मा 8 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में हैं. चर्चा है कि वह 1800 करोड़ी फिल्म के सुपरस्टार और निर्देशक एटली की मेगा फिल्म से वापसी कर सकती हैं.

बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार अनुष्का शर्मा पिछले काफी समय से अभिनय की दुनिया से दूर हैं. साल 2018 में आई फिल्म 'जीरो' के बाद से फैंस उन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. हालांकि, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक 'चकदा एक्सप्रेस' को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है. अब एक्ट्रेस के कमबैक को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है.

क्या साउथ इंडस्ट्री में कदम रखेंगी अनुष्का?

ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो अनुष्का शर्मा का यह कमबैक सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अपना साउथ डेब्यू भी कर सकती हैं. खबरें हैं कि अनुष्का साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अगली बड़ी फिल्म 'AA22' का हिस्सा बन सकती हैं. अगर यह खबर सच साबित होती है, तो यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा कॉलेब्रेशन साबित होगा.

एटली के निर्देशन में मचेगा धमाल

इस अनटाइटल्ड फिल्म (AA22xA6) का निर्देशन 'जवान' फेम ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर बाजार में जबरदस्त बज है क्योंकि इसे एक 'पैरेलल यूनिवर्स' पर आधारित बताया जा रहा है. फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं:

दीपिका पादुकोण: मुख्य भूमिका में नजर आ सकती हैं.

रश्मिका मंदाना: उनके नेगेटिव किरदार में होने की संभावना है.

अल्लू अर्जुन: सुपरस्टार इस फिल्म में कई अलग-अलग अवतारों में दिख सकते हैं.

कब होगा आधिकारिक ऐलान?

फिलहाल मेकर्स और अनुष्का शर्मा की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है. हालांकि, फिल्म गलियारों में चर्चा है कि अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन के खास मौके पर मेकर्स फिल्म के टाइटल और टीजर के साथ कास्टिंग का खुलासा कर सकते हैं.

फैंस को उम्मीद है कि इस बार अनुष्का का इंतजार खत्म होगा और वह एक दमदार रोल के साथ वापसी करेंगी.

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