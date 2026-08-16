दूसरी शादी टूटने के 11वर्ष बाद 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी से तीसरी शादी करेंगे अनुराग कश्यप? जानें कौन हैं उनकी एक्स बीवियां

बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप क्या तीसरी शादी करने वाले हैं? 11 साल से रिलेशन में रह रहें डायरेक्टर क्या 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी के साथ शादी करने को तैयार हैं? जानिए उनकी पहली और दूसरी पत्नी आरती बजाज व कल्कि कोचलिन से तलाक की कहानी, एक्स-वाइव्स के साथ आज के रिश्ते और पूरी जानकारी.

बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन फिल्मों और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा का केंद्र रहते हैं. इन दिनों उनके जीवन में चल रहे नए रिश्तों और शादी की अटकलों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. पिछले करीब 11 सालों से अनुराग कश्यप अपने से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में हैं. ऐसे में सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या अनुराग अपनी इस लंबी पार्टनरशिप को शादी के मुकाम तक ले जाएंगे? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि अनुराग की पिछली दो शादियां और उनकी एक्स-वाइव्स का सफर कैसा रहा है.

अनुराग कश्यप की पहली पत्नी आरती बजाज कौन हैं?

अनुराग कश्यप की जिंदगी में पहली जीवनसंगिनी आरती बजाज थीं. आरती बजाज बॉलीवुड की एक बेहद प्रतिष्ठित और मंझी हुई फिल्म एडिटर हैं. उन्होंने अनुराग कश्यप की लगभग कई प्रमुख फिल्मों में अपनी बेहतरीन एडिटिंग का हुनर दिखाया है.

एक-दूसरे को लगभग 9 साल तक डेट करने के बाद अनुराग और आरती ने साल 2003 में विवाह किया था. हालांकि, यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका और शादी के करीब 6 साल बाद, यानी 2009 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया. इस शादी से उनकी एक बेटी है, जिसका नाम आलिया कश्यप है, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

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अनुराग कश्यप की दूसरी पत्नी कल्कि कोचलिन कौन?

आरती से अलग होने के बाद अनुराग की जिंदगी में अभिनेत्री कल्कि कोचलिन की एंट्री हुई. कल्कि कोचलिन एक जानी-मानी अभिनेत्री और लेखिका हैं. उन्होंने अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म 'देव डी' से अपने बॉलीवुड अभिनय करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी. फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और साल 2011 में उन्होंने शादी कर ली. लेकिन आपसी असहमतियों और वैचारिक मतभेदों के चलते साल 2013 में वे अलग रहने लगे और आखिरकार 2015 में उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया.

दोनों एक्स-बीवियों के साथ आज कैसा है अनुराग का रिश्ता?

यह अनुराग कश्यप के खुले विचारों और परिपक्वता का ही असर है कि वे अपनी असफल शादियों और तलाक के बावजूद दोनों एक्स-वाइव्स के साथ बेहद मधुर और दोस्ताना संबंध बनाए हुए हैं. अनुराग का मानना है कि जीवन में रास्ते अलग होने का मतलब यह नहीं कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाए. वे आरती बजाज और कल्कि कोचलिन दोनों को अपनी जिंदगी का अहम और मजबूत हिस्सा मानते हैं.

क्या अनुराग कश्यप की शुभ्रा शेट्टी से होगी तीसरी शादी?

अब जबकि अनुराग पिछले 11 वर्षों से शुभ्रा शेट्टी के साथ रिश्ते में हैं, फैंस के मन में यह उत्सुकता है कि क्या वे तीसरी बार सात फेरे लेंगे. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि शुभ्रा का पारंपरिक विवाह संस्था (Marriage Institution) में बहुत अधिक विश्वास नहीं है. इसके बावजूद, दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को एक मजबूत मुकाम दे रहे हैं. अनुराग के जीवन का यह नया अध्याय इस बात का प्रमाण है कि वे पारंपरिक बंधनों से ऊपर उठकर आपसी समझ और प्रेम को अधिक महत्व देते हैं.