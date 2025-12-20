Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

Anupam Kher Got Award: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. अभिनय में लोहा मनवाने के बाद, उनकी प्रेरणादायक किताबों ने उन्हें लेखन जगत में भी यह बड़ी उपलब्धि दिलाई है.

बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल अभिनेताओं में शुमार अनुपम खेर ने अपने करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ लिया है. 500 से अधिक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने के बाद, अब उनकी कलम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है. अनुपम खेर को उनके 'उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान' (Outstanding Literary Contribution) के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है.

एक सफल लेखक के रूप में उभरे अनुपम खेर

अनुपम खेर केवल एक महान अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहद प्रभावशाली लेखक और प्रेरक वक्ता भी हैं. उनकी किताबों ने दुनिया भर के पाठकों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया है. उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं.

द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू (The Best Thing About You is You!): यह किताब आत्म-विश्वास और स्वयं को पहचानने पर आधारित है.

लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली (Lessons Life Taught Me Unknowingly): इसमें उन्होंने अपने जीवन के उतार-चढ़ाव और संघर्ष की कहानियां साझा की हैं.

योर बेस्ट डे इज टुडे (Your Best Day is Today): यह किताब महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता पर केंद्रित थी.

सम्मान की अहमियत

यह पुरस्कार उनके द्वारा साहित्य के माध्यम से समाज में फैलाई गई जागरूकता और प्रेरणा का प्रमाण है. कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लेखन उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है. उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने पाठकों और उन अनुभवों को दिया, जिन्होंने उन्हें लिखना सिखाया.

बहुमुखी प्रतिभा के धनी

70 की उम्र के करीब पहुंचने के बावजूद अनुपम खेर की ऊर्जा कम नहीं हुई है. वह एक साथ अपनी आने वाली फिल्मों (जैसे 'तन्वी द ग्रेट' और 'इमरजेंसी') पर काम कर रहे हैं और साथ ही अपनी नई किताबों के माध्यम से पाठकों से जुड़े हुए हैं. अभिनय और साहित्य का यह संगम उन्हें इंडस्ट्री के अन्य सितारों से अलग बनाता है.

