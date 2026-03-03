250 रुपए से शुरू हुआ था सफर, आज हैं बॉलीवुड के 'झक्कास' सुपरस्टार; जानें अनिल कपूर के संघर्ष की अनसुनी कहानी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर ने 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' शो में अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने ₹250 की पहली कमाई और शशि कपूर के हाथों मिले पहले अवॉर्ड के प्रेरक किस्से साझा किए.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 03, 2026, 09:26 PM IST

बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता अनिल कपूर आज भी अपनी ऊर्जा और अभिनय से नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं. हाल ही में गेमिंग रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में अक्षय कुमार के साथ बातचीत के दौरान अनिल कपूर ने अपने करियर के उन पन्नों को पलटा, जिनसे दुनिया अब तक अनजान थी.

दूरदर्शन और ₹250 की वो पहली कमाई

अनिल कपूर ने बताया कि उनके अभिनय के सफर की नींव 1976 में पड़ी थी. उन्होंने वर्ली स्थित दूरदर्शन स्टूडियो के एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी, जिसके लिए उन्हें 250 रुपये मिले थे.
अनिल ने भावुक होते हुए कहा, "खुद को पहली बार टीवी पर देखना मेरे लिए अद्भुत था. उसी पल ने मुझे अभिनेता बनने का आत्मविश्वास दिया." दिलचस्प बात यह है कि अनिल आज भी उस पुराने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं, ताकि वह देख सकें कि करियर की शुरुआत में वे कैसे दिखते थे.

शशि कपूर के हाथों मिला पहला सम्मान

कॉलेज के दिनों को याद करते हुए अनिल ने बताया कि उन्होंने थिएटर से अपने हुनर को तराशना शुरू किया था. एक नाटक के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दिग्गज अभिनेता शशि कपूर मौजूद थे.
अनिल कपूर की प्रतिभा से प्रभावित होकर शशि कपूर ने उन्हें 'बेस्ट एक्टर' की ट्रॉफी दी थी. अनिल के अनुसार, "उस ट्रॉफी ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अभिनय की दुनिया में लंबा रास्ता तय कर सकता हूं." इसी सम्मान के बाद उन्होंने विधिवत एक्टिंग कोर्स करने का फैसला लिया.

'धक धक करने लगा' गाने का अनसुना किस्सा

शो के दौरान मशहूर गाने 'धक धक करने लगा' की चर्चा हुई. अनिल कपूर ने मजाकिया अंदाज में इसका पूरा श्रेय माधुरी दीक्षित को देते हुए कहा कि वह तो बस साथ निभा रहे थे. हालांकि, अक्षय कुमार ने बीच में टोकते हुए कहा कि यह गाना जितना माधुरी का है, उतना ही अनिल का भी है.

थकान के बावजूद पर्दे पर दिखाते थे ऊर्जा

इस गाने की शूटिंग से जुड़ी कठिनाइयों को साझा करते हुए अनिल ने बताया- इसकी शूटिंग आरके स्टूडियो में फिल्म के बिल्कुल अंत में हुई थी. मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने इसे कोरियोग्राफ किया था. उस समय अनिल और माधुरी दिन में दो अलग फिल्मों की शूटिंग करते थे और रात के समय इस गाने को फिल्माया जाता था. थकान के बावजूद पर्दे पर जो ऊर्जा दिखी, वह आज भी बेमिसाल है.

