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Anik Dutta Death: 58 की उम्र में 6ठी मंजिल से गिरकर हुई मौत, बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता के निधन पर सस्पेंस; जांच में जुटी पुलिस

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Anik Dutta Death: 58 की उम्र में 6ठी मंजिल से गिरकर हुई मौत, बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता के निधन पर सस्पेंस; जांच में जुटी पुलिस

Anik Dutta Dies At 58: मशहूर बंगाली फिल्म निर्देशक अनिक दत्ता का कोलकाता में छत से गिरने के कारण दुखद निधन हो गया. पुलिस घटना की जांच कर रही है, उनके शव का पोस्टमॉर्टम बेटी के आने पर होगा.

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Pragya Bharti

Updated : May 27, 2026, 04:52 PM IST

Anik Dutta Death: 58 की उम्र में 6ठी मंजिल से गिरकर हुई मौत, बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता के निधन पर सस्पेंस; जांच में जुटी पुलिस
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Anik Dutta Dies At 58: बंगाली फिल्म जगत के लिए आज का दिन बेहद दुखद रहा. जाने-माने फिल्म निर्देशक और नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता अनिक दत्ता का बुधवार, 26 मई को निधन हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलकाता के गरियाहाट स्थित उनकी पत्नी के घर पर वे छत से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं. उन्हें तत्काल ढाकुरिया के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मामले की जांच जारी

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि यह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. पुलिस ने घटनास्थल को अपने घेरे में ले लिया है. सूत्रों के अनुसार, अनिक दत्ता की बेटी विदेश में रहती है. उनके कोलकाता पहुंचने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

बंगाली सिनेमा में अनिक दत्ता का योगदान

अनिक दत्ता को बंगाली सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और निर्भीक निर्देशकों में गिना जाता था. उन्होंने साल 2012 में फिल्म ‘भूतेर भविष्यत’ से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की थी. यह एक व्यंग्यात्मक ड्रामा फिल्म थी, जिसने राजनीति और कोलकाता की बदलती शहरी संस्कृति पर तीखा प्रहार किया था, और आज यह फिल्म एक 'कल्ट' का दर्जा रखती है.
उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘अश्चर्य प्रदीप’, ‘मेघनाद बध रहस्य’, ‘भविष्यतेर भूत’, ‘बरुण बाबू के दोस्त’ और ‘अपराजितो’ शामिल हैं. उनकी आखिरी फिल्म ‘जतो कांडो कोलकातातेई’ थी, जो पिछले साल दुर्गा पूजा के अवसर पर रिलीज हुई थी.

बेबाक और वैचारिक व्यक्तित्व

अनिक दत्ता का सिनेमा सत्यजीत रे की शैली से प्रेरित था. वे अपनी फिल्मों में समाज की कड़वी सच्चाइयों, राजनीति और अर्थशास्त्र को दिखाने के लिए जाने जाते थे. अनिक दत्ता का व्यक्तित्व बेहद बेबाक था; वे वामपंथी झुकाव वाले फिल्मकार थे और अक्सर राज्य सरकार की नीतियों के आलोचक रहे. साल 2019 में उनकी फिल्म ‘भविष्यतेर भूत’ को लेकर हुए विवाद और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनके बयानों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उनके निधन से बंगाली सिनेमा में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है.

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