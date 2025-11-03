Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला

FacebookTwitterYoutubeInstagram
जयपुर- डंपर चालक शराब के नशे में था, डंपर ने 50 लोगों को रौंदा

Amitabh Bachchan House Security: अभिनेता अमिताभ बच्चन को खालिस्तानी समूह से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उनके घर 'जलसा' और 'प्रतीक्षा' के बाहर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है. यह मामला 'केबीसी 17' में दिलजीत दोसांझ द्वारा उनके पैर छूने से शुरू हुआ था.

Pragya Bharti

Updated : Nov 03, 2025, 02:41 PM IST

Amitabh Bachchan House Security: बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खबर सामने आ रही है कि उन्हें एक खालिस्तानी समूह की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. अभिनेता के घर 'जलसा' और 'प्रतीक्षा' के बाहर पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला हाल ही में टीवी रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' (KBC 17) के एक एपिसोड के बाद शुरू हुआ. शो के दौरान जब पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बिग बी के पैर छुए, तो यह बात खालिस्तानी आतंकवादी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) को नागवार गुज़री. SFJ ने दिलजीत दोसांझ के इस काम को 'गुरुओं का अपमान' बताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया. इसके बाद, समूह ने अपना रुख बदला और अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका जताई. केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे का अनुमान लगाए जाने के बाद, प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए बिग बी के दोनों बंगलों प्रतीक्षा और जलसा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

'सिख्स फॉर जस्टिस' के निशाने पर बिग बी

गौरतलब है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन अब प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के सीधे निशाने पर आ गए हैं. इस संगठन का मानना है कि अमिताभ बच्चन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का काम किया था. SFJ की ओर से यह दावा किया जाता रहा है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे भड़के थे, तब अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर "खून का बदला खून" वाली बात कही थी. समूह का मानना है कि उनके इन शब्दों से हिंसा बढ़ी थी और बड़ी संख्या में सिख मारे गए थे. जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रतिबंधित समूह 1984 के दंगों से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल करके हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है. उनके घर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

