Dharmendra के निधन से टूटे Amitabh Bachchan, रात 2:30 बजे किया इमोशनल पोस्ट; बोले- हमारे बीच की फिजा सूनी हो गई..

धर्मेंद्र के निधन से अमिताभ बच्चन टूट गए. उन्होंने रात 2:30 बजे भावुक पोस्ट में लिखा, "धरम जी एक और बहादुर दिग्गज हैं, जो असहनीय खामोशी छोड़कर चले गए. उनकी सादगी इंडस्ट्री में दुर्लभ थी."

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी है. 50 साल पहले आई आइकॉनिक फिल्म 'शोले' में धर्मेंद्र (वीरू) के जिगरी दोस्त और को-स्टार अमिताभ बच्चन (जय) को गहरा सदमा लगा है.

धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के बाद, अमिताभ बच्चन रात को अपने दोस्त को याद करके बेहद भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक लंबा और दिल को छू लेने वाला पोस्ट लिखा, जो फैंस को भी रुला रहा है.

आधी रात को लिखा भावुक पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के निधन के बाद देर रात करीब 2:30 बजे यह भावुक पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र को 'महानता की मिसाल' बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

अमिताभ बच्चन ने लिखा पोस्ट

"... एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया... मंच छोड़ दिया... पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसका दर्द सहा नहीं जाता... धरम जी... महानता की मिसाल - सिर्फ उनकी मशहूर मजबूत काया के लिए नहीं, बल्कि उनके विशाल दिल और उनकी सबसे प्यारी सादगी के लिए...."

T 5575 -

... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..



Dharam ji .. 🙏 🙏🙏



.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025

'इंडस्ट्री बदली, वो नहीं'

अपने पोस्ट में बिग बी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंडस्ट्री में बदलाव आने के बावजूद धर्मेंद्र का व्यक्तित्व कभी नहीं बदला.

उन्होंने लिखा, "वे अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे, जहां से वे आते थे, और अपने पूरे शानदार करियर में उसी स्वभाव के सच्चे बने रहे... हर दशक में फिल्म इंडस्ट्री बदली... लेकिन वे नहीं बदले."

उन्होंने आगे कहा कि धर्मेंद्र की मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी जो हर किसी तक पहुंचती थी, वह इस पेशे में एक दुर्लभ चीज है.

'एक खालीपन जो हमेशा खाली रहेगा'

अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त के जाने के दर्द को शब्दों में बयां करते हुए लिखा कि अब उनके बिना फिजा सूनी हो गई है.

उन्होंने लिखा, "हमारे आसपास की हवा अब खाली-सी लग रही है... एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा... प्रार्थनाएं."

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी ने 'शोले', 'चुपके-चुपके' और 'राम बलराम' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था और उनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं.

अंतिम संस्कार में भी हुए थे शामिल

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर किया गया. अपने पुराने दोस्त को आखिरी विदाई देने के लिए अमिताभ बच्चन भी अपने बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा के साथ वहां पहुंचे थे. इस दौरान उनकी आंखें नम थीं और वह काफी गमगीन नजर आ रहे थे.

