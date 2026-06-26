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Perizaad Zorabian: अमिताभ संग की फिल्म, बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़ फैमिली बिजनेस को दिया समय; आज है 120 करोड़ का एम्पायर

Perizaad Zorabian Business: बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़ परिज़ाद जोराबियन ने कैसे खड़ा किया 120 करोड़ का बिजनेस? अमिताभ बच्चन की को-स्टार रहीं इस एक्ट्रेस की प्रेरणादायक सफलता की कहानी आज लाखों के लिए मिसाल है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 26, 2026, 11:25 PM IST

Perizaad Zorabian: अमिताभ संग की फिल्म, बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़ फैमिली बिजनेस को दिया समय; आज है 120 करोड़ का एम्पायर

Image Credit: AI

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बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद अचानक फिल्मों से दूरी बना लेना आसान नहीं होता, लेकिन एक्ट्रेस परिजाद जोराबियन ने इसे कर दिखाया. अभिनय की दुनिया की चमक-धमक को छोड़कर उन्होंने अपने परिवार के पोल्ट्री बिजनेस को न केवल संभाला, बल्कि उसे 120 करोड़ रुपये के साम्राज्य में बदल दिया.

बॉलीवुड छोड़ फैमिली बिजनेस में आजमाया हाथ

परिजाद का फिल्मी सफर एक इत्तेफाक था. उन्होंने न्यूयॉर्क से एमबीए की पढ़ाई की और साथ ही एक्टिंग व डांस का अनुभव भी लिया, लेकिन उनका असली मकसद हमेशा भारत लौटकर 'जोराबियन चिकन' को आगे बढ़ाना ही था. मुंबई लौटने पर एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के दौरान उनकी मुलाकात डायरेक्टर नागेश कुकुनूर से हुई, जिन्होंने उन्हें 'बॉलीवुड कॉलिंग' फिल्म के लिए साइन किया. इसके बाद उन्होंने 'जोगर्स पार्क' और अमिताभ बच्चन के साथ 'एक अजनबी' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता.

करियर में आई दिक्कतें फिर भी नहीं मानी हार..  

पेरीजाद हमेशा से अपने काम के प्रति ईमानदार रही हैं. शादी के बाद जब उन्होंने मां बनने का फैसला किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि फिल्मों की व्यस्त शूटिंग और परिवार के बीच सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहकर अपने परिवार और पिता के सपने यानी 'जोराबियन' ब्रांड को अपनी प्राथमिकता बनाया.

कड़ी मेहनत से खड़ा किया 120 करोड़ रुपये का बिजनेस

बिजनेस में जुड़ने के बाद परिजाद ने ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज उनकी कंपनी 'जोराबियन' सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है. करीब 700 कर्मचारियों के साथ, यह कंपनी आज 120 करोड़ रुपये का सालाना टर्नओवर हासिल कर चुकी है.

परिजाद जोराबियन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि सही चुनाव और कड़ी मेहनत से किसी भी क्षेत्र में हासिल की जा सकती है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक सफल एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक सफल उद्यमी बनना भी उतनी ही बड़ी उपलब्धि है.

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