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30 साल बाद अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा था अपना नाम? जानें एक्ट्रेस के परिवार और बॉलीवुड से जुड़े वो गहरे राज

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30 साल बाद अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा था अपना नाम? जानें एक्ट्रेस के परिवार और बॉलीवुड से जुड़े वो गहरे राज

Ameesha Patel Name Change Mystery: 30 साल बाद अमीषा पटेल ने आखिर क्यों बदली थी अपने नाम की स्पेलिंग? परिवार के साथ विवाद और बॉलीवुड के संघर्ष से जुड़े वो गहरे राज जो आज भी फैंस को हैरान करते हैं. पढ़ें पूरी कहानी

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Pragya Bharti

Updated : Jun 09, 2026, 03:48 PM IST

30 साल बाद अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा था अपना नाम? जानें एक्ट्रेस के परिवार और बॉलीवुड से जुड़े वो गहरे राज

Image Credit: AI

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Ameesha Patel Name Change Mystery: बॉलीवुड की 'कहो ना प्यार है' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल आज अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. अपनी शानदार फिल्मों के साथ-साथ अमीषा अपनी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव और विवादों के कारण भी चर्चा में रही हैं. उनमें से सबसे चर्चित किस्सा उनके नाम का है.

अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2005 में आई फिल्म 'मंगल पांडे: द राइजिंग' के दौरान पहली बार उनके नाम में बदलाव देखा गया, जहां उन्होंने अपना नाम 'Ameesha' कर लिया था. माता-पिता के साथ विवाद गहराने के बाद अमीषा ने उन पर अपनी कमाई के पैसों के 'मिस मैनेजमेंट' का गंभीर आरोप लगाया था. यहां तक कि उन्होंने यह भी दावा किया था कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी हुईं. अपने माता-पिता की पहचान से दूरी बनाने के लिए ही उन्होंने स्पेलिंग बदलने का फैसला किया था.

अमीषा पटेल का पुराना नाम क्या था?

अमीषा पटेल ने साल 2000 में बॉलीवुड में कदम रखा था. कम ही लोग जानते हैं कि उनका शुरुआती नाम 'Amisha' उनके माता-पिता के नाम का एक खूबसूरत मेल था- उनके पिता 'अमित' और माता 'आशा' के नामों को जोड़कर यह नाम रखा गया था. लेकिन समय के साथ उनके निजी रिश्ते बिगड़ गए और उन्होंने इस नाम को पूरी तरह बदल दिया.

सरनेम भी हटाई थी

इतना ही नहीं, साल 2008 में फिल्म 'थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक' के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए अपना सरनेम भी हटा दिया था. हालांकि, समय बीतने के साथ चीजें बेहतर हुईं और उन्होंने अपने माता-पिता के साथ रिश्ते सुधार लिए. आज अमीषा अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उनके नाम बदलने का यह किस्सा आज भी फिल्म जगत की दिलचस्प कहानियों में गिना जाता है.

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