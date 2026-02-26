उसी वेन्यू पर शुरू हुआ Sachin Tendulkar के बेटे और बहू अर्जुन-सानिया की शादी का जश्न, जहां से अंबानी परिवार का है गहरा कनेक्शन

शिमला-दिल्ली पुलिस में विवाद हुआ था, आरोपियों को शिमला से दिल्ली लाई पुलिस | मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान, हमेशा मुस्लिम विरोधी बात करते हैं- बरेलवी, मुसलमानों की चिंता न करें नितेश- बरेलवी | बिहार- सीमांचल में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार डेमोग्राफिक मिशन बनाएगी- अमित शाह, 'डेमोग्राफी की समस्या से निपटने के लिए फैसला' | PM मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, होलोकॉस्ट स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि, यरुशलमः होलोकॉस्ट स्मारक पर श्रद्धांजलि, नेतन्याहू भी PM मोदी के साथ मौजूद
एंटरटेनमेंट
जामनगर में अंबानी परिवार द्वारा होस्ट किए गए प्री-वेडिंग फंक्शन में सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक ने अपने 'फिशकट' लहंगे से सारी लाइमलाइट लूट ली. तेंदुलकर और अंबानी परिवार यहाँ एक साथ नजर आए.
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर में शहनाइयां बजने का वक्त आ गया है. उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन की भव्य शुरुआत हो चुकी है. खास बात यह है कि इस उत्सव का पहला पड़ाव गुजरात के जामनगर में आयोजित किया गया. इस खास मौके पर अर्जुन की होने वाली पत्नी सानिया चंडोक अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गईं.
अंबानी और तेंदुलकर परिवार के बीच सालों पुराने और गहरे रिश्ते हैं. यही वजह है कि अर्जुन की शादी का जश्न उसी जामनगर से शुरू हुआ, जहां अंबानी परिवार ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आयोजन किए हैं. यहां आयोजित पूजा और फंक्शन में दोनों परिवारों के सदस्य पारंपरिक परिधानों में नजर आए, लेकिन सबकी नजरें होने वाली दुल्हनिया सानिया पर ही टिकी रहीं.
सानिया चंडोक ने इस खास शाम के लिए 'लाइम ग्रीन' शेड का बेहद खूबसूरत फिशकट लहंगा चुना. इस लहंगे की खासियत इसका सेक्विन एम्बेलिशमेंट और जरी वर्क था. लहंगे को घुटनों तक बॉडी-फिटेड रखकर नीचे से फ्लेयर्स दिए गए थे, जो सानिया को एक प्रॉपर ब्राइडल और क्लासिक लुक दे रहा था. अर्जुन तेंदुलकर ने भी ब्लू कलर की शेरवानी पहनकर अपनी मंगेतर को परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट किया.
अपने लुक में और निखार लाने के लिए सानिया ने डायमंड ज्वेलरी का चुनाव किया. एक स्टेटमेंट हार, ड्रॉप ईयररिंग्स और कंगन के साथ उन्होंने अपने श्रृंगार को पूरा किया. मेकअप को सॉफ्ट पिंकिश टोन में रखा गया था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी ने उनकी सादगी में चार चांद लगा दिए. जहां सारा तेंदुलकर गाउन में फैशन वाइब्स दे रही थीं, वहीं सानिया का देसी अंदाज सब पर भारी पड़ा.
बेटे के फंक्शन में सचिन तेंदुलकर ब्लू कलर के बंदगला सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे, जिस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की गई थी. वहीं, अंजलि तेंदुलकर मरून कलर के हैवी कढ़ाई वाले कुर्ते में नजर आईं. कुंदन ईयररिंग्स और सिल्क स्टाइल दुपट्टे के साथ अंजलि का लुक बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रहा था.
