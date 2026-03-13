Allu Arjun के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी Deepika Padukone? फिल्म के अगले शेड्यूल और शूटिंग लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा

अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण निर्देशक एटली की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं. फिल्म का अगला बड़ा एक्शन शेड्यूल कहां होगा और दीपिका किस रूप में नजर आएंगी, आइए हम आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स बताते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर 'जवान' के साथ रिकॉर्ड तोड़ने वाले निर्देशक एटली अब एक और बड़े धमाके की तैयारी में हैं. उनकी अगली फिल्म 'AA22xA6' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है. हालांकि फिल्म के नाम में बदलाव किया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए पहली बार 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जोड़ी पर्दे पर दिखाई देगी.

अगली शूटिंग के लिए क्या है लोकेशन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लगभग 30 से 40 प्रतिशत शूटिंग पिछले साल ही पूरी हो चुकी है. अब एटली फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी एक्शन सीक्वेंस की ओर बढ़ रहे हैं. ताजा खबरों के अनुसार, फिल्म का अगला शेड्यूल मुंबई के एक बड़े स्टूडियो में शूट किया जाएगा. इसके लिए मुंबई में एक भव्य सेट तैयार किया गया है, जहाँ फिल्म के मुख्य कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे. इस प्रोजेक्ट के साथ निर्देशक एटली, उत्तर और दक्षिण भारत के दो सबसे बड़े सितारों को एक साथ लाकर ग्लोबल लेवल पर धमाका करना चाहते हैं.

एक्शन और गानों का डबल डोज

मुंबई के इस शेड्यूल में न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्य फिल्माए जाएंगे, बल्कि फिल्म के एक बड़े गाने के महत्वपूर्ण हिस्सों की शूटिंग भी होगी. बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन अपने सिग्नेचर स्टाइल और धमाकेदार डांस स्टेप्स के साथ सेट पर वापसी करेंगे, जबकि दीपिका पादुकोण के भी कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को यहां शूट किया जाएगा. फिल्म की तैयारी और लोकेशंस को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक होगी.

दीपिका का दिखेगा शानदार अवतार

दीपिका पादुकोण के हाथ से भले ही कुछ प्रोजेक्ट्स निकल गए हों, लेकिन 'AA22xA6' में उनका किरदार बेहद दमदार होने वाला है. दावों के मुताबिक, दीपिका इस फिल्म में एक 'वॉरियर क्वीन' (योद्धा रानी) की भूमिका निभा रही हैं. इसके लिए उन्होंने नवंबर 2025 में ही अपनी शूटिंग शुरू कर दी थी. फैंस को पहली बार उनका ऐसा जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा.

अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर होगा बड़ा धमाका

फिल्म के टाइटल को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है. मेकर्स की योजना है कि अप्रैल 2026 में अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म के आधिकारिक नाम और फर्स्ट लुक का खुलासा किया जाए. यह घोषणा फिल्म के प्रमोशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से