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Alka Yagnik Padma Award: अलका याग्निक को क्या हुआ? पद्म भूषण अवॉर्ड लेने के बाद खुद दीं हेल्थ अपडेट, बोलीं- '2 साल से सुन नहीं..'

Alka Yagnik Padma Bhushan: पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक ने अपनी सेहत का खुलासा किया. इसके साथ ही, पिछले दो वर्षों से बीमार चल रहीं गायिका ने प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 24, 2026, 03:24 PM IST

Alka Yagnik Padma Award: अलका याग्निक को क्या हुआ? पद्म भूषण अवॉर्ड लेने के बाद खुद दीं हेल्थ अपडेट, बोलीं- '2 साल से सुन नहीं..'

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बॉलीवुड की सुरीली आवाज और करोड़ों दिलों की धड़कन, अलका याग्निक को मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में देश के प्रतिष्ठित 'पद्म भूषण' सम्मान से नवाजा गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए इस सम्मान के साथ ही, गायिका ने अपनी सेहत को लेकर लंबे समय से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया है. तो चलिए आगे जानते हैं कि सिंगर को ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पद्म भूषण अवॉर्ड लेने पहुंचने के लिए दूसरे का सहारा लेकर आना पड़ा. 

किस बीमारी से जूझ रहीं अलका याग्निक?

समारोह के दौरान अलका याग्निक जब व्हीलचेयर और सुरक्षाकर्मियों के सहारे अवॉर्ड लेने पहुंचीं, तो उन्हें देखकर फैंस काफी चिंतित हो गए थे. कई लोग सवाल करने लगे कि आखिर सिंगर को क्या हो गया है. ऐसे में, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गायिका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह पिछले दो वर्षों से सार्वजनिक जीवन और लाइमलाइट से दूर थीं. उन्होंने बताया कि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं. दरअसल, 2 सालों से उनकी कानों में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जो ठिक होने का नाम नहीं ले रही है. कठिन समय में प्रशंसकों की दुआओं ने उन्हें हिम्मत दी है.

'मैं धीरे-धीरे अपना रास्ता ढूंढ रही हूं'

पद्म भूषण मिलने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अलका याग्निक ने कहा, "यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन लाखों प्रशंसकों का है जिन्होंने मेरी आवाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया." उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के बावजूद, वह आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने चाहने वालों के लिए उपस्थित होना चाहती थीं. उन्होंने अपने प्रशंसकों के अटूट साथ के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया.

सुरों की मल्लिका का अविस्मरणीय सफर

अलका याग्निक का करियर दशकों लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने 'खलनायक' का 'चोली के पीछे', 'धड़कन' का 'दिल ने यह कहा है दिल से', 'हम तुम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसे सदाबहार गाने दिए हैं. आज भी उनकी आवाज भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. पद्म भूषण सम्मान ने न केवल उनकी कलात्मक यात्रा को मान्यता दी है, बल्कि उनके संघर्ष और दृढ़ इच्छाशक्ति को भी एक नई पहचान दी है. हम सब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

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