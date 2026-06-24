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Alka Yagnik Love Story: ट्रेन में हुई 'आंखें चार', बिजनेसमैन संग रचाई शादी; फिर इस कारण नीरज कपूर से दूर हो गईं सिंगर

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. ट्रेन से शुरू हुआ प्यार, शादी और फिर दूरियां; जानें आखिर क्यों सालों से अलग रह रहे हैं कपल.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 24, 2026, 10:20 PM IST

Alka Yagnik Love Story: ट्रेन में हुई 'आंखें चार', बिजनेसमैन संग रचाई शादी; फिर इस कारण नीरज कपूर से दूर हो गईं सिंगर

Image Credit: AI

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  • अलका याग्निक और नीरज कपूर एक-दूजे से ट्रेन में मिले थे
  • नीरज का शिलांग में बड़ा बिजनेस था, वहीं अलका याग्निक का बॉलीवुड करियर मुंबई में आसमान छू रहा था
  • शादी से पहले ही परिवार द्वारा की गई 'लॉन्ग डिस्टेंस' की चेतावनी का सच
  • दोनों, अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के लिए आपसी सहमति से अलग रहें

बॉलीवुड की सुरीली आवाज की मलिका अलका याग्निक ने अपने गानों से न केवल करोड़ों दिलों पर राज किया है, बल्कि अपनी गायकी से फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार नगमे भी दिए हैं. आज अलका याग्निक की पहचान इतनी गहरी है कि केवल उनकी आवाज सुनकर ही प्रशंसक उन्हें पहचान लेते हैं. हालांकि, जितनी चमक-धमक उनकी प्रोफेशनल लाइफ में है, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी रही है.

ट्रेन में शुरू हुई प्रेम कहानी

अलका याग्निक की लव लाइफ किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. उन्होंने साल 1989 में शिलांग के नामी बिजनेसमैन नीरज कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था. क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली मुलाकात कहां हुई थी? ये मुलाकात किसी पार्टी या इवेंट में नहीं, बल्कि एक ट्रेन के सफर के दौरान हुई थी. ट्रेन में हुई वह पहली मुलाकात धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदली और जल्द ही यह दोस्ती प्यार का रूप ले गई.

घरवालों की चेतावनी और डर

अलका और नीरज की प्रेम कहानी को परिवार की सहमति तो मिल गई थी, लेकिन उनके अलग-अलग प्रोफेशन के कारण परिवार के मन में एक गहरा डर भी था. उस दौर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के समय ही घर के बड़ों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि दोनों के काम के तरीके और रहने की जगह अलग होने की वजह से उनकी शादी को 'लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप' (Long Distance Relationship) का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों आई दूरियां?

शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक कपल ने मुंबई में साथ रहने का प्रयास किया. नीरज ने भी अपने व्यापार को मुंबई शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे वहां अपने बिजनेस को उस स्तर पर नहीं जमा पाए, जितना शिलांग में उनका काम फैला हुआ था. अंततः, आपसी सहमति और करियर की मजबूरियों के चलते नीरज को वापस शिलांग लौटने का निर्णय लेना पड़ा.

मजबूत रिश्ते की मिसाल

यह कहना गलत नहीं होगा कि अलका याग्निक का रिश्ता उन आम शादियों जैसा नहीं है जो छोटी-छोटी बातों पर टूट जाती हैं. हालांकि, अलका और नीरज सालों से अलग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी आपसी समझ और सम्मान आज भी अटूट है. वे आज भी एक-दूसरे के साथ एक बेहद मजबूत रिश्ता साझा करते हैं.
अलका याग्निक ने महज 14 साल की उम्र में फिल्म 'पायल की झंकार' के गाने 'थिरकत अंग लचक झुकी' से अपनी गायकी का सफर शुरू किया था. तब से लेकर आज तक, उन्होंने सफलता की कई बुलंदियां हासिल की हैं, जिसमें उनके पति नीरज कपूर का साथ और भरोसा हमेशा उनके साथ बना रहा है.

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