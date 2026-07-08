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Alia Bhatt Vs Neetu Kapoor: आलिया भट्ट या नीतू कपूर, जानिए सास-बहू में कौन ज्यादा अमीर?

Alia Bhatt vs Neetu Kapoor: नीतू कपूर के 67वें जन्मदिन पर जानिए बॉलीवुड की मशहूर सास-बहू जोड़ी का नेटवर्थ. क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट और नीतू कपूर में से कौन है ज्यादा अमीर?

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Pragya Bharti

Updated : Jul 08, 2026, 10:56 AM IST

Alia Bhatt Vs Neetu Kapoor: आलिया भट्ट या नीतू कपूर, जानिए सास-बहू में कौन ज्यादा अमीर?

Image Credit: AI

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Alia Bhatt vs Neetu Kapoor: बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री नीतू कपूर आज, 8 जुलाई को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. एक शानदार फिल्मी करियर और ऋषि कपूर के साथ एक यादगार सफर के बाद, नीतू कपूर ने अपने जीवन के दूसरे दौर में फिल्मों में एक प्रभावशाली वापसी की है. आज के इस खास मौके पर, आइए नजर डालते हैं नीतू कपूर और उनकी बहू आलिया भट्ट की कुल संपत्ति और उनकी बॉन्डिंग पर.

नीतू कपूर का प्रेरणादायक करियर

नीतू कपूर ने महज 8 साल की उम्र में 'बेबी सोनिया' के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. 1973 से 1983 के बीच उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं. शादी के बाद एक्टिंग से लंबी दूरी बनाने के बाद, उन्होंने लगभग 26 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की. आज वे फिल्मों और टीवी शोज के जरिए लगातार सक्रिय हैं.

सास-बहू की खास बॉन्डिंग

नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच का रिश्ता बॉलीवुड में सबसे चर्चित और प्यारा माना जाता है. नीतू अक्सर आलिया के काम की सराहना करती हैं, वहीं आलिया भी उन्हें अपना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती हैं. यह रिश्ता केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों के बीच आपसी सम्मान और प्यार का एक अटूट बंधन है.

ये भी पढ़ें- क्या Alia Bhatt है एक कंट्रोलिंग मां? नीतू कपूर ने बताया राहा को लेकर क्यों होती है उनकी नोकझोंक

आलिया या नीतू कपूर कौन है ज्यादा दौलतमंद?

जब बात नेटवर्थ की आती है, तो दोनों ही अभिनेत्रियों की कमाई का जरिया उनकी फिल्में और बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट हैं-
नीतू कपूर की नेटवर्थ: रिपोर्ट्स के अनुसार, नीतू कपूर की कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ से 51 करोड़ रुपये के बीच है. यह कमाई उनकी फिल्मों और ब्रांड्स के साथ उनके जुड़ाव से आती है. नीतू कपूर के लिए उनका परिवार, विशेषकर रणबीर और आलिया, उनकी असली दौलत हैं.
आलिया भट्ट की नेटवर्थ: दूसरी ओर, आलिया भट्ट वर्तमान में बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 550 करोड़ रुपये से अधिक है. वे प्रति फिल्म 15 से 18 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं और कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से करोड़ों की कमाई करती हैं.

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