रणबीर-आलिया भट्ट के रिश्ते में सब ठीक? 'डाइनिंग विद कपूर्स' में आखिर क्यों नहीं दिखीं एक्ट्रेस? देवर ने खोली पोल...

आलिया भट्ट कपूर परिवार के शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का हिस्सा नहीं बनीं. देवर अरमान जैन ने खुलासा किया कि वह शूटिंग कमिटमेंट्स के कारण व्यस्त थीं. उन्होंने राज कपूर का हवाला देते हुए कहा, 'काम ही पूजा है'.



नेटफ्लिक्स पर आने वाला कपूर खानदान का नया शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' रिलीज से पहले ही चर्चा में है. इस शो के ट्रेलर में कपूर परिवार के लगभग सभी बड़े सदस्य जैसे- रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर, अरमान जैन और आदर जैन आदि नजर आए. इसके साथ ही करीना के पति सैफ अली खान भी दिखाई दिए.

हालांकि, रणबीर कपूर की पत्नी और परिवार की बहू आलिया भट्ट का शो में कहीं नजर न आना फैंस के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया था. अब, आलिया भट्ट के देवर और शो के क्रिएटर अरमान जैन ने इस गैरमौजूदगी की असली वजह बताई है.

शो में आलिया की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर फैंस यह सवाल पूछने लगे थे कि आलिया भट्ट, जो अब कपूर परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं, वह इस फैमिली गेट-टू-गेदर शो का हिस्सा क्यों नहीं बनीं. जबकि करीना कपूर के पति सैफ अली खान ने इसमें भाग लिया था.

देवर अरमान जैन ने बताई असली वजह

रणबीर कपूर के भाई और आलिया भट्ट के देवर अरमान जैन (जो राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं) ने एक इंटरव्यू में अपनी भाभी के शो में शामिल न होने का कारण स्पष्ट किया. अरमान जैन ने कहा, "आलिया भट्ट के पास शूटिंग के लिए पहले से कमिटमेंट्स थे."

"काम ही पूजा है"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अरमान जैन ने राज कपूर का एक मशहूर कथन दोहराया. उन्होंने कहा, "मेरी बात शायद फिल्मी लगे, लेकिन जैसा कि राज कपूर ने कहा था, 'काम ही पूजा है'." इस कथन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि आलिया भट्ट पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण ही इस पारिवारिक शो में शामिल नहीं हो पाईं.

क्या है 'डाइनिंग विद द कपूर्स' शो?

'डाइनिंग विद द कपूर्स' एक रियलिटी शो है जो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा. इस शो का आइडिया अरमान जैन ने ही नेटफ्लिक्स को दिया था. यह शो कपूर परिवार के सदस्यों को एक साथ आकर खाना बनाने, खाने और अपनी ज़िंदगी की कहानियों पर बात करने का एक मंच देता है. इस शो का निर्देशन स्मृति मुंद्रा ने किया है.

कपूर परिवार की विरासत

कपूर परिवार को बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म परिवारों में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने की थी. उनकी विरासत को राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, और अब रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर जैसी पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया है.

