नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई | दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत का विरोध | AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान- सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं, संगीन जुर्म है

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

रणबीर-आलिया भट्ट के रिश्ते में सब ठीक? 'डाइनिंग विद कपूर्स' में आखिर क्यों नहीं दिखीं एक्ट्रेस? देवर ने खोली पोल...

आलिया भट्ट कपूर परिवार के शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का हिस्सा नहीं बनीं. देवर अरमान जैन ने खुलासा किया कि वह शूटिंग कमिटमेंट्स के कारण व्यस्त थीं. उन्होंने राज कपूर का हवाला देते हुए कहा, 'काम ही पूजा है'.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 20, 2025, 01:13 PM IST

रणबीर-आलिया भट्ट के रिश्ते में सब ठीक? 'डाइनिंग विद कपूर्स' में आखिर क्यों नहीं दिखीं एक्ट्रेस? देवर ने खोली पोल...
नेटफ्लिक्स पर आने वाला कपूर खानदान का नया शो 'डाइनिंग विद द कपूर्स' रिलीज से पहले ही चर्चा में है. इस शो के ट्रेलर में कपूर परिवार के लगभग सभी बड़े सदस्य जैसे- रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर, अरमान जैन और आदर जैन आदि नजर आए. इसके साथ ही करीना के पति सैफ अली खान भी दिखाई दिए.
हालांकि, रणबीर कपूर की पत्नी और परिवार की बहू आलिया भट्ट का शो में कहीं नजर न आना फैंस के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया था. अब, आलिया भट्ट के देवर और शो के क्रिएटर अरमान जैन ने इस गैरमौजूदगी की असली वजह बताई है.

शो में आलिया की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर फैंस यह सवाल पूछने लगे थे कि आलिया भट्ट, जो अब कपूर परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं, वह इस फैमिली गेट-टू-गेदर शो का हिस्सा क्यों नहीं बनीं. जबकि करीना कपूर के पति सैफ अली खान ने इसमें भाग लिया था.

देवर अरमान जैन ने बताई असली वजह

रणबीर कपूर के भाई और आलिया भट्ट के देवर अरमान जैन (जो राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं) ने एक इंटरव्यू में अपनी भाभी के शो में शामिल न होने का कारण स्पष्ट किया. अरमान जैन ने कहा, "आलिया भट्ट के पास शूटिंग के लिए पहले से कमिटमेंट्स थे."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

"काम ही पूजा है"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अरमान जैन ने राज कपूर का एक मशहूर कथन दोहराया. उन्होंने कहा, "मेरी बात शायद फिल्मी लगे, लेकिन जैसा कि राज कपूर ने कहा था, 'काम ही पूजा है'." इस कथन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि आलिया भट्ट पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण ही इस पारिवारिक शो में शामिल नहीं हो पाईं.

क्या है 'डाइनिंग विद द कपूर्स' शो?

'डाइनिंग विद द कपूर्स' एक रियलिटी शो है जो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा. इस शो का आइडिया अरमान जैन ने ही नेटफ्लिक्स को दिया था. यह शो कपूर परिवार के सदस्यों को एक साथ आकर खाना बनाने, खाने और अपनी ज़िंदगी की कहानियों पर बात करने का एक मंच देता है. इस शो का निर्देशन स्मृति मुंद्रा ने किया है.

कपूर परिवार की विरासत

कपूर परिवार को बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म परिवारों में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने की थी. उनकी विरासत को राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, और अब रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर जैसी पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया है.

