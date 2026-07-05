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Alpha से भी खतरनाक है यह 8 साल पुरानी यह Spy Thriller, बार-बार देखने पर कर देगी मजबूर

आलिया भट्ट ने अल्फा फिल्म एक स्पाई एजेंट का किरदार निभाया है. हालांकि आलिया की इस फिल्म पर अब तक फैंस ने वैसा प्यार बरसाया नहीं है जैसा वो आम तौर पर आलिया की फिल्म पर बरसाते हैं. चलिए हम आपको आलिया की ऐसी स्पाई थ्रिलर मूवी के बारे में बताते हैं, जो 8 साल पुरानी होने के बाद भी दमदार है.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 05, 2026, 11:42 AM IST

Alpha से भी खतरनाक है यह 8 साल पुरानी यह Spy Thriller, बार-बार देखने पर कर देगी मजबूर

Image Credit: AI

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आलिया भट्ट, बॉबी देओल, शरवरी बाग और अनिल कपूर स्टारर फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में लग गई है. हालांकि अब तक इस फिल्म पर फैंस कुछ खास प्यार लुटाते हुए नजर नहीं आए हैं. सैकनिल्क के अनुसार पहले दिन इस फिल्म ने भारत में सिर्फ 9 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. आलिया भट्ट ने अल्फा फिल्म एक स्पाई एजेंट का किरदार निभाया है. हालांकि आलिया की इस फिल्म पर अब तक फैंस ने वैसा प्यार बरसाया नहीं है जैसा वो आम तौर पर आलिया की फिल्म पर बरसाते हैं. 

अल्फा से बेहतर है आलिया की राजी!

अल्फा को देखने के बाद फैंस बार-बार आलिया की 8 साल पुरानी स्पाई थ्रिलर फिल्म राजी को याद कर रहे हैं. इस फिल्म में भी आलिया एक जासूस बनीं थीं. साल 2018 में आई राजी पर फैंस ने अल्फा के मुकाबले काफी ज्यादा प्यार बरसाया था. आलिया की इस फिल्म का क्रेज आज भी बहुत ज्यादा है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह फिल्म आज भी ओटीटी पर मोस्ट वॉच की लिस्ट में शुमार है. 

ये भी पढ़ें- क्या Alia Bhatt है एक कंट्रोलिंग मां? नीतू कपूर ने बताया राहा को लेकर क्यों होती है उनकी नोकझोंक

राजी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट मेघना गुलजार ने किया था. अगर आपको आलिया के जासूस के जानदार-शानदार किरदार को देखना है तो  आपको एक बार राजी फिल्म जरूर देखना चाहिए. इसमें आलिया ने जिस तरीके से अपने किरदार को निभाया है उसकी तारीफ आज भी होती है. 

100 करोड़ से ज्यादा की हुई थी कमाई

राजी फिल्म हरिंदर सिक्का की फेमस नॉवेल कॉलिंग सहमत पर बनाई गई थी. इसे जंगली और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार किया गया था. राजी पर फैंस ने इस कदर प्यार लुटाया था कि इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 123 करोड़ और दुनियाभर में मिलाकर कुल 195 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. 

ओटीटी पर यहां देखें आलिया की यह कमाल फिल्म

अगर आप आलिया भट्ट के फैन हैं और आपने अभी तक राजी फिल्म नहीं देखी है तो आप तुरंत अमेजन प्राइम वीडियो पर जाए. वहां आपको यह कमाल की फिल्म मिल जाएगी. आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिली है. आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. 

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