ब्रेकिंग न्यूज़

हिजबुल्लाह भी युद्ध में शामिल हुआ, अमेरिका ने अपने बेस खाली किए, अगला टारगेट एर्दोगन- इजरायली मीडिया, इजरायल ने अपना अगला टारगेट सेट किया, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे- ईरान, US-इजरायल को घुटनों पर ला देंगे-ईरान, ईरान के नए जनरल होंगे वहीदी, ईरान से बहुत बड़ी खबर

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

क्या अयातुल्ला अली खामेनेई इजरायली-अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं? जानें दावे का सच और अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे?

Delhi weather Today: होली से पहले ही मई-जून जैसी तपिश! 35°C पहुंचा पारा, दिल्ली-NCR में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'भूत बंगला' का मजेदार प्रमोशन किया. उन्होंने एक फनी वीडियो साझा करते हुए मजाकिया कैप्शन लिखा, जिससे फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

Pragya Bharti

Updated : Mar 01, 2026, 08:22 AM IST

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, जिन्हें हिंदी सिनेमा का 'खिलाड़ी कुमार' भी कहा जाता है, ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया है.  
वीडियो में अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी हिंदी फिल्म 'भूत बंगला' का प्रोमोशन मजेदार अंदाज में करते नजर आए. अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट कैप्शन में लिखा, "भाईसाहब से एक सवाल क्या पूछ लिया, बिना सिर-पैर की बातें करने लग गए."

फैंस खूब पसंद कर रहे ये वीडियो

वीडियो में अक्षय एक बिना सिर वाले व्यक्ति के साथ सड़क पर चलते-चलते फनी अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस एक्टर के इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.
आगामी फिल्म 'भूत बंगला' प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित हैं. मूवी अक्षय कुमार, एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित है. स्क्रीन पर अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी और राजपाल यादव मुख्य किरदार को निभाते नजर आएंगे.

भूत बंगला कब रिलीज होगी?

भूत बंगला 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे मसहूर अभिनेता है, जो अपनी हिट एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. उनका असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया है, लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया. उन्हें प्यार से लोग 'खिलाड़ी कुमार' के साथ 'अक्की' कहकर भी बुलाते हैं.

145 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं अक्षय कुमार 

अभिनेता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1991 में आई फिल्म 'सौगंध' से एंट्री की. आज के समय में अक्षय बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने 145 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. एक्टर ने ट्विंकल खन्ना से शादी की है, और वे अपनी फिटनेस के लिए मशहूर हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
